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28.07.2026 11:49

Zmiana na czele Coca-Cola Polska. Luca Santandrea obejmuje stery

Spółka Coca-Cola Services Polska i Kraje Bałtyckie właśnie ogłosiła zmiany w strukturze kadry zarządzającej. Nowym dyrektorem generalnym został Luca Santandrea, zastępując na tym stanowisku Thomasa Otha.

Luca Santandrea, dyrektor generalny Coca-Cola Polska
Luca Santandrea nowym dyrektorem generalnym Coca-Cola na Polskę i Kraje Bałtyckie. Fot. materiały prasowe

Luca Santandrea jest związany z The Coca-Cola Company od blisko 18 lat. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w obszarach marketingu, sprzedaży oraz zarządzania biznesem. Karierę zaczynał w Meksyku w ramach programu rozwojowego FEMSA. Następnie pełnił funkcję Franchise Managera m.in. dla Sycylii i Albanii, będąc odpowiedzialnym za integrację rynku albańskiego z włoskim.

W kolejnych latach pełnił funkcję Franchise Country Managera, kierując rozwojem działalności na rynkach Europy Południowo-Wschodniej, obejmujących m.in. Serbię, Czarnogórę, Kosowo i Macedonię Północną. W ramach ostatnio pełnionej roli Country Managera ściśle współpracował z Coca-Cola HBC, koncentrując się na elastyczności i ciągłej optymalizacji działalności.

Globalne doświadczenie, lokalna perspektywa

– Polska i kraje bałtyckie to rynki, które rozwijają się bardzo dynamicznie i wymagają szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby konsumentów. Chcemy jeszcze mocniej łączyć globalne doświadczenie z lokalną perspektywą, rozwijać nasze marki w sposób odważny i konsekwentnie budować wartość całego systemu Coca‑Cola w regionie. Wierzę, że dzięki współpracy zespołów i partnerów możemy w pełni wykorzystać ten potencjał – powiedział Luca Santandrea.

Obejmując rolę dyrektora generalnego Coca-Cola HBC, będzie odpowiedzialny za Polskę i kraje bałtyckie. Jego celem będzie wzmocnienie pozycji marki w regionie.

Jak prezentuje się struktura firm Coca-Cola w Polsce?

System firm Coca-Cola w Polsce składa się z dwóch spółek: Coca-Cola Poland Services oraz Coca-Cola HBC Polska Coca-Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca-Cola Company. Coca-Cola HBC Polska to oddział Coca-Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim co do wielkości na świecie rozlewcą napojów The Coca-Cola Company, docierającym do 760 mln konsumentów. Aktualnie oddział w Polsce zatrudnia blisko 1800 osób. W ostatniej dekadzie firmy zainwestowały w Polsce łącznie 1,3 mld zł.

Miliardowe inwestycje Coca-Cola w Polsce
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