LUX MED przejmuje centrum diagnostyki obrazowej TMS Diagnostyka w Białymstoku

Grupa LUX MED przejęła centrum diagnostyki obrazowej TMS Diagnostyka w Białymstoku. To pierwsza placówka diagnostyki obrazowej grupy w tym mieście i element rozwoju usług w tym segmencie.

Centrum TMS Diagnostyka działa od ponad 20 lat i świadczy usługi diagnostyczne komercyjnie oraz w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka dysponuje m.in. dwoma rezonansami magnetycznymi oraz dwoma tomografami komputerowymi, które umożliwiają diagnostykę i monitorowanie leczenia pacjentów.

W centrum pracuje zespół ponad 30 radiologów i lekarzy innych specjalizacji, w tym także profesorowie i specjaliści. Placówka wykonuje badania oraz konsultacje lekarskie, w tym USG, wykorzystując zaplecze diagnostyczne do oceny stanu zdrowia pacjentów.

– Dotychczas nie mieliśmy w Białymstoku własnej placówki wysoko zaawansowanej diagnostyki obrazowej. Cieszę się, że do Grupy LUX MED dołącza TMS Diagnostyka, renomowany i uznany na lokalnym rynku ośrodek – powiedziała Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED.

Grupa zapowiada, że przejęcie jest początkiem szerszego rozwoju w regionie, w tym uruchomienia wielofunkcyjnego centrum medycznego.