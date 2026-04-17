LUX MED przejmuje centrum diagnostyki obrazowej TMS Diagnostyka w Białymstoku

Grupa LUX MED przejęła centrum diagnostyki obrazowej TMS Diagnostyka w Białymstoku. To pierwsza placówka diagnostyki obrazowej grupy w tym mieście i element rozwoju usług w tym segmencie.

Centrum TMS Diagnostyka działa od ponad 20 lat i świadczy usługi diagnostyczne komercyjnie oraz w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka dysponuje m.in. dwoma rezonansami magnetycznymi oraz dwoma tomografami komputerowymi, które umożliwiają diagnostykę i monitorowanie leczenia pacjentów.

W centrum pracuje zespół ponad 30 radiologów i lekarzy innych specjalizacji, w tym także profesorowie i specjaliści. Placówka wykonuje badania oraz konsultacje lekarskie, w tym USG, wykorzystując zaplecze diagnostyczne do oceny stanu zdrowia pacjentów.

– Dotychczas nie mieliśmy w Białymstoku własnej placówki wysoko zaawansowanej diagnostyki obrazowej. Cieszę się, że do Grupy LUX MED dołącza TMS Diagnostyka, renomowany i uznany na lokalnym rynku ośrodek – powiedziała Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy LUX MED.

Grupa zapowiada, że przejęcie jest początkiem szerszego rozwoju w regionie, w tym uruchomienia wielofunkcyjnego centrum medycznego.

Grupa LUX MED przejęła centrum diagnostyki obrazowej TMS Diagnostyka w Białymstoku. Fot. PAP/ Albert Zawada
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Czesi zapatrzyli się w złotą strategię Polski. Nie wszyscy wybrali jednak taką drogę
Polska to regionalny król Midas. NBP wciąż skupuje złoto i zgromadził już 570 ton kruszcu. Sztabki pozyskują również banki centralne Czech i Serbii. Rumuni osiągnęli już poziom zapasów, który im…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Świat
Słowacy organizują antyrządowe protesty. Chcą Budapesztu w Bratysławie
„Rosjanie do domu” i „pozdrawiamy Węgry”. Takie okrzyki wznoszono we wtorkowy wieczór pod słowackim parlamentem podczas antyrządowych protestów przeciwko planom zmiany ordynacji wyborczej.
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Cyberzagrożenia nie znikają. 10 sposobów, by je wyeliminować
Choć skala cyberataków w Polsce pozostaje podobna, ich metody szybko ewoluują. Automatyzacja i sztuczna inteligencja zwiększają skuteczność przestępców, a firmy wciąż zaniedbują podstawy, które…
17.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Portret polskiego milionera. Kim jest, jak się dorobił majątku i jak nim zarządza?
Zbudował majątek dzięki własnej firmie, jest pracowity i bardzo odporny na ryzyko. Lubi mieć kontrolę nad wszystkim, co jest jego siłą, ale bywa też słabością. Oto portret statystycznego polskiego…
15.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Spadki na GPW. PGE traci po publikacji wyników. Notowania 16 kwietnia 2026 r.
Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie upłynęła pod znakiem korekty. Główne indeksy zanotowały spadki po kilku dniach wzrostów. Traciły między innymi spółki energetyczne oraz z sektora bankowego.
16.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rząd bierze się za biegłych sądowych. „Pierwsza taka ustawa w historii”
Dyplom już nie wystarczy, by dożywotnio wpisać się na listę biegłych sądowych. Przyzwyczajenia i samowolkę zastąpią jasne przepisy i standardy wydawania opinii przez biegłych. To założenia długo…
15.04.2026