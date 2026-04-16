Prezydent Macron przyjedzie do Polski. Szczyt francusko-polski 20 kwietnia

Źródło w Pałacu Elizejskim poinformowało w czwartek, że wizyta Macrona ma związek z organizacją szczytu polsko-francuskiego, który zaplanowano na 20 kwietnia w Gdańsku. Będzie to pierwsze spotkanie na tym szczeblu po podpisaniu 9 maja 2025 roku w Nancy traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją.

Prezydentowi Francji towarzyszyć będzie delegacja rządowa, w tym ministrowie odpowiedzialni za obronę, sprawy zagraniczne, kulturę oraz energetykę. W skład wizyty wejdą także przedstawiciele świata kultury i gospodarki.

Podczas wizyty Macron spotka się z premierem Donald Tusk. Zaplanowano również konsultacje międzyrządowe z udziałem ministrów obu państw, co ma podkreślić znaczenie relacji dwustronnych po zawarciu nowego traktatu.

Rozmowy podczas szczytu będą koncentrować się na trzech kluczowych obszarach: obronności i bezpieczeństwie, energetyce oraz kulturze. W kontekście bezpieczeństwa przypomniano, że traktat z Nancy zawiera klauzulę wzajemnego wsparcia militarnego, podobną do zapisów obowiązujących w relacjach Francji z jej najbliższymi partnerami. Jednym z tematów będzie także rozwój koncepcji francuskiego odstraszania nuklearnego.

Uczestnicy szczytu omówią również wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej w sektorze obronnym oraz rolę NATO. Rozmowy mają dotyczyć także współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym oraz rozwoju wspólnych projektów gospodarczych i naukowych.

W programie wizyty przewidziano m.in. złożenie wizyt przy Pomniku Poległych Stoczniowców oraz na Wojskowym Cmentarzu Francuskim, gdzie wcześniej oddawali hołd francuscy prezydenci, w tym Charles de Gaulle i François Mitterrand. Zaplanowano także wręczenie Nagrody im. Bronisława Geremka za zasługi dla relacji polsko-francuskich.

Data szczytu zbiega się z pierwszym w historii Dniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej, ustanowionym na mocy traktatu z Nancy. Dokument obejmuje współpracę w obszarach militarnych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, w tym wzajemne gwarancje bezpieczeństwa oraz rozwój wspólnych działań w przemyśle obronnym, rolnictwie i nauce.

Źródło: PAP