Macron zaapelował o rozmowy izraelsko-libańskie. "Mogą odbyć się w Paryżu"

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w sobotę, że jego kraj jest gotowy wesprzeć bezpośrednie rozmowy między Izraelem i Libanem poprzez zorganizowanie ich w Paryżu i zaapelował o podjęcie takich negocjacji. Macron napisał o tym we wpisie w serwisie X.

Francuski przywódca podkreślił, że władze Libanu zadeklarowały gotowość do bezpośrednich rozmów z Izraelem. Wezwał stronę izraelską, by skorzystała z tej możliwości, „aby znaleźć trwałe rozwiązanie i pozwolić władzom libańskim na wdrożenie ich zobowiązań na rzecz suwerenności Libanu”.

„Francja jest gotowa ułatwić te rozmowy, organizując je w Paryżu” – zaproponował Macron, po czym dodał, że „należy uczynić wszystko, by Liban nie pogrążył się w chaosie”.

Liban jest państwem od lat pogrążonym w głębokim kryzysie gospodarczym i politycznym. Organizacje humanitarne alarmują, że na miejscu wciąż potrzebna jest znaczna pomoc. Sytuację w Libanie pogorszyła wojna Hezbollahu z Izraelem w 2024 r.

Wspierany przez Iran szyicki Hezbollah ponownie zaatakował Izrael na początku marca, przyłączając się po stronie Teheranu do trwającej wojny Izraela i USA z Iranem.

Izrael odpowiedział nalotami na Bejrut i ofensywą lądową na południe Libanu, które przez wiele lat było zajmowane przez Hezbollah. Wojsko izraelskie podkreśla, że atakuje cele związane z Hezbollahem, by zapewnić bezpieczeństwo swoich obywateli. Północ Izraela jest ponownie atakowana rakietami tego ugrupowania.

Źródło: PAP