Magda Linette odpadła w trzeciej rundzie Australian Open

Magda Linette odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju Australian Open. W piątek w Melbourne przegrała z rozstawioną z numerem 19. czeską tenisistką Karoliną Muchovą 1:6, 1:6.

Z Muchovą Linette mierzyła się po raz piąty w karierze i doznała czwartej porażki. Piątkowe spotkanie trwało zaledwie 63 minuty.

W pierwszej rundzie Linette wygrała z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro z USA 3:6, 6:3, 6:3, a w drugiej z jej rodaczką Ann Li 6:3, 6:3.

