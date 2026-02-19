Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
19.02.2026 19:58

MAP przyjmuje definicję local content

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przyjęło definicję local content, czyli udziału polskich firm w kluczowych inwestycjach realizowanych przez spółki Skarbu Państwa. Definicja ma być szeroka i elastyczna, a jej oficjalna prezentacja zaplanowana jest na 2 marca w Szczecinie podczas II Forum Dostawców Polskiej Energetyki Wiatrowej „Energia z Polski – Local First”.

Według MAP przyjęcie definicji local content stanowi krok milowy w budowie strategii zwiększania udziału polskich przedsiębiorstw w strategicznych projektach inwestycyjnych. Resort podkreśla, że konstrukcja definicji pozwala uwzględniać specyfikę różnych branż i nie wyklucza żadnych podmiotów.

Definicja powstała w ramach prac Zespołu ds. Udziału Komponentu Krajowego w Kluczowych Procesach Inwestycyjnych, we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych, Głównym Urzędem Statystycznym oraz przedstawicielami środowisk gospodarczych. Zespół został powołany zarządzeniem ministra aktywów państwowych 8 października 2025 r. i odpowiada za rozwiązania wzmacniające obecność polskich firm w strategicznych projektach.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreśla, że definicja oraz sposób liczenia local content są uzgadniane z Głównym Urzędem Statystycznym, aby możliwe było uwzględnianie ich w corocznych raportach i statystykach. Resort chce w ten sposób stworzyć dogodne warunki dla polskich przedsiębiorstw, w tym sektora MŚP, do udziału w łańcuchach dostaw dużych projektów.

Balczun zaznaczył, że projekt local content ma charakter wieloletni i obejmuje kolejne dekady. Proces jego wdrażania będzie nieustannie doskonalony na podstawie najlepszych praktyk i doświadczeń rynkowych, z możliwością wprowadzania korekt w dialogu z przedsiębiorcami.

MAP podkreśla, że wprowadzenie definicji local content ma umożliwić polskim firmom realne korzyści finansowe i biznesowe w ramach strategicznych inwestycji państwowych. Ma to wzmocnić krajową gospodarkę i zwiększyć udział rodzimego kapitału w projektach kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju infrastruktury. Oficjalna prezentacja definicji nastąpi 2 marca w Szczecinie podczas II Forum Dostawców Polskiej Energetyki Wiatrowej.

Źródło: PAP

Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun
