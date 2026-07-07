Marine Le Pen winna. Sąd skrócił jednak okres zakazu sprawowania funkcji publicznych

Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen została skazana we wtorek przez sąd apelacyjny w Paryżu na trzy lata więzienia, w tym dwa w zawieszeniu. Sąd orzekł także wobec niej zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu.

Marine Le Pen stoi dziś przed najtrudniejszym momentem kariery. Jeśli przegra apelację – jej marzenie o prezydenturze, do której dąży całe życie, definitywnie się kończy. Jaką rolę odegra jej protegowany Jordan Bardella? Fot. Getty Images

Sąd skrócił więc zakaz ubiegania się o funkcje publiczne, który wydał wcześniej sąd niższej instancji, potencjalnie otwierając Le Pen drogę do udziału w wyborach prezydenckich w 2027 r. Data zakazu liczona jest od daty wyroku sądu pierwszej instancji, 31 marca 2025 r., czyli upłynie on w sierpniu 2026 r. Wybory prezydenckie we Francji odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2027 r.

Jednak kara trzech lat więzienia, w tym dwóch w zawieszeniu, oznacza noszenie przez rok bransoletki elektronicznej, co utrudnia prowadzenie kampanii prezydenckiej. Le Pen oceniała wcześniej, że prowadzenie kampanii wymaga od kandydata swobody przemieszczania się.

Sąd orzekł również wobec Le Pen karę 100 tys. euro grzywny.

Sąd rozpatrzył odwołanie Le Pen i jej współpracowników od wyroku sądu niższej instancji w sprawie dotyczącej fikcyjnych etatów dla asystentów europosłów. Sąd niższej instancji uznał w 2025 r., że działacze Frontu Narodowego (obecnie noszącego nazwę Zjednoczenie Narodowe) zatrudniali w przeszłości asystentów w Parlamencie Europejskim, którzy zamiast pomagać im w pracy w Brukseli i Strasburgu, wykonywali zadania na rzecz partii, co jest w PE zabronione. Le Pen również została w tej sprawie uznana za winną. Sąd niższej instancji dodał do wyroku wobec Le Pen pięcioletni zakaz ubiegania się o funkcje publiczne.

Źródło: PAP, XYZ