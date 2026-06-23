Mariusz Mielczarek po 8 latach żegna się z Amazonem

Mariusz Mielczarek z końcem czerwca 2026 r. odchodzi z Amazona, gdzie przez 8 lat pełnił funkcję dyrektora regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

„Po ponad ośmiu intensywnych i satysfakcjonujących latach przyszedł czas, by zamknąć ten rozdział i spojrzeć wstecz na doświadczenie, które głęboko mnie ukształtowało.

Kiedy dołączyłem na początku 2018, Amazon miał około 5000 pracowników w regionie CEE. W ubiegłym roku w samej Polsce liczba ta przekroczyła 20 000 – przy szybko rosnących zespołach w obszarach Operations, Amazon Development Center, Retail & Marketplace, AWS oraz Leo (Project Kuiper). Bycie częścią tego scaleupu było zarazem doświadczeniem zarówno uczącym pokory, jak i inspirującym" – napisał Mariusz Mielczarek w serwisie LinkedIn.

Mariusz Mielczarek jest członkiem zarządu Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) w Polsce. Przed dołączeniem do Amazon, był dyrektorem wykonawczym ds. sektora publicznego w General Electric i w Alstom, a wcześniej w latach 2004-2013 pracował w Brukseli

Mielczarek ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Linneusza w Växjö w Szwecji oraz stosunki międzynarodowe i prawo europejskie na Uniwersytecie Łódzkim. Jest także absolwentem programu Leadership Academy na Stanford University Graduate School of Business.

Czytaj także: Amazon zapowiada gigantyczne inwestycje w Polsce. Chce stawiać na polskie firmy