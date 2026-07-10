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10.07.2026 16:30

Marka z Grupy Kappahl otwiera pierwszy sklep w Polsce

Grupa Kappahl otworzyła w Krakowie pierwszy w kraju sklep marki kay/day. Szwedzka spółka zapewnia, że Polska jest kluczowa dla jej dalszej ekspansji.

Marka kay/day już wcześniej była obecna w ofercie Kappahl w Polsce, ale dopiero teraz otwiera własny sklep. Fot. Kappahl

W środę Grupa Kappahl otworzyła pierwszy w Polsce salon marki kay/day. Powstał w Galerii Krakowskiej w Krakowie i zajmuje powierzchnię 102 m kw.

O zamiarze otwarcia sklepu marki Agnieszka Skrybant-Jaworska,  dyrektor zarządzająca Kappahl Poland, mówiła nam już wiosną ubiegłego roku.

Marka kay/day już wcześniej była obecna w ofercie Kappahl w Polsce. Jej produkty są projektowane zgodnie ze skandynawskim minimalizmem i skierowane do kobiet.

– Polskie klientki coraz częściej szukają mody jakościowej, komfortowej i bliskiej codziennemu stylowi życia. kay/day idealnie odpowiada na te potrzeby. To marka ciepła, skandynawska i bardzo autentyczna. Cieszymy się, że właśnie Kraków stał się miejscem jej polskiego debiutu – mówi Agnieszka Skrybant-Jaworska.

„Marka konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję i pokazuje, że Polska jest jednym z kluczowych kierunków dalszej ekspansji” – podkreślają przedstawiciele spółki.

W skład grupy Kappahl wchodzą – obok kay/day – marki Kappahl i Newbie.

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