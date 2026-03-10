Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.03.2026
10.03.2026 19:03

Marszałek Czarzasty: Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował PAP, że we wtorek Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Dodał, że uchwałę w tej sprawie poparli wszyscy członkowie Prezydium.

Prezydium Sejmu zebrało się we wtorek późnym popołudniem. Czarzasty pytany, jaką decyzję ws. wynagrodzenia Ziobry podjęło Prezydium, odparł, że zostało ono odebrane. Jak dodał, Prezydium podjęło decyzję w formie uchwały. - Była głosowana, wszyscy byli za - poinformował Czarzasty.

Zaznaczył, że Ziobro może jeszcze odwołać się od wtorkowej decyzji do Prezydium Sejmu.

Na początku lutego sejmowa komisja regulaminowa ukarała Ziobrę naganą w związku z jego nieobecnościami na posiedzeniach Sejmu. Wniosek w tej sprawie do komisji skierował pod koniec stycznia marszałek Sejmu. Mówił wówczas, że w momencie, gdy komisja przedstawi mu stanowisko, Ziobro będzie miał czas na odwołanie się od tej decyzji.

Czarzasty zapowiedział wówczas, że następnie będzie chciał przedstawić Prezydium Sejmu projekt uchwały o utracie diety parlamentarnej i obniżeniu uposażenia poselskiego do jednej dziesiątej wysokości, czyli 1350 zł. brutto miesięcznie. I tym właśnie wnioskiem we wtorek zajęło się Prezydium Sejmu.

Zbigniew Ziobro obecnie przebywa na Węgrzech. Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości chce mu postawić zarzuty w tej sprawie. Prokuratura, która wystąpiła do sądu o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania, zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Źródło: PAP

Na zdjęciu: Zbigniew Ziobro przesłuchiwany przez komisję śledczą
Zbigniew Ziobro przesłuchiwany przez komisję śledczą. Fot. PAP/Marcin Obara
