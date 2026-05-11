Marszałek Czarzasty: przetrzymywanie Ziobry nie będzie gestem dobrej woli ze strony USA

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił, że „przetrzymywanie” Zbigniewa Ziobry nie będzie gestem dobrej woli ze strony USA i nie będzie pomagać w budowaniu zaufania i przyjaźni. – Jeżeli władze amerykańskie nie wydadzą Ziobry, będziemy musieli przemyśleć politykę w stosunku do wspólnych decyzji – dodał.

Poseł PiS, b. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech.

Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Szef MS Waldemar Żurek zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Ziobry.

Czarzasty powiedział w Radiu Zet, że Polska powinna domagać się od USA ekstradycji Ziobry.

– Nie wierzę w to, że Stany Zjednoczone, nasz najbliższy przyjaciel, np. według prezydenta Karola Nawrockiego, nie pomogą nam w odzyskaniu człowieka, który będzie miał zarzuty, które grożą 25 latami więzienia – dodał marszałek sejmu.

– Jeżeli władze amerykańskie, nasz najbliższy przyjaciel, nie wydadzą pana Ziobry, to się okaże, że oceny, które miałem na temat przywództwa w Stanach Zjednoczonych, częściowo się znowu potwierdzą i będziemy musieli, jako państwo polskie, przemyśleć jeszcze raz politykę w stosunku do różnych decyzji, które mamy ze Stanami Zjednoczonymi wspólnie podejmować – stwierdził lider Nowej Lewicy.

Dodał, że w najbliższym czasie sejm ma podjąć uchwałę w sprawie 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych.

– My, jako Sejm Polski, wykazujemy daleko idące sygnały przyjaźni w stosunku do Stanów Zjednoczonych. (…) Bo trzeba się przyjaźnić, bo mamy wspólnego wroga, bo NATO zobowiązuje, bo Unia Europejska zobowiązuje. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to trzeba w sposób cierpliwy to tłumaczyć. Na pewno nie będzie gestem dobrej woli przetrzymywanie człowieka, który jest potencjalnie złodziejem, zagrożonym 25 latami więzienia – powiedział Czarzasty.

Czarzasty pytany, co jest dla Polski ważniejsze: czy ekstradycja Zbigniewa Ziobry, czy przeniesienie amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski, odparł, że nie należy wiązać obu spraw.

– Sprawą priorytetową jest bezpieczeństwo Polski i zaufanie Polski do swoich partnerów – podkreślił.

Jak dodał, zatrzymanie Ziobry przez Stany Zjednoczone „nie pomaga w budowaniu zaufania, w budowaniu przyjaźni i we wspólnej grze po jednej stronie”.

Stwierdził też, że decyzja w sprawie swoich sił wojskowych i ich ewentualnej relokacji należy do Stanów Zjednoczonych.

Źródło: PAP