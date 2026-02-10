Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
10.02.2026 11:01

Marszałek Sejmu: jeśli prezydent nie podpisze noweli, rozpocznę procedurę wyborów do KRS w oparciu o obecne prawo

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie noweli ustawy o KRS. Zapowiedział, że jeśli do tego nie dojdzie w ciągu dwóch najbliższych dni, rozpocznie procedurę wyboru sędziów‑członków KRS na podstawie obecnego, jak stwierdził, niedobrego prawa.

W środę 11 lutego minie termin, kiedy na podstawie obecnych regulacji marszałek Sejmu powinien rozpisać wybory do Krajowej Rady Sądownictwa. Stanowią one, że sędziów‑członków KRS wybiera sejm. U prezydenta znajduje się nowelizacja ustawy o KRS, wprowadzająca zasadę, że to nie sejm, ale wszyscy sędziowie mieliby ich wybierać w głosowaniu przeprowadzanym przez PKW.

Na wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu zaapelował do prezydenta o podpisanie nowelizacji. Podkreślił też, że to „dobra ustawa, która zapewnia obywatelom prawo do sądu i ogranicza przewlekłość postępowań”.

Jeśli – podkreślił Czarzasty – prezydent nowelizacji nie podpisze, on będzie musiał wydać obwieszczenie w sprawie procedury wyboru sędziów‑członków KRS na podstawie obecnych, jak stwierdził, niedobrych przepisów.

– Nie jest to dobre prawo, w oparciu o które wydam to obwieszczenie, ale prawo obowiązujące – dodał marszałek Sejmu.

Podkreślił jednak, że „istnieje szansa na poprawienie” prawa dotyczącego KRS i ponownie zaapelował do prezydenta o podpisanie nowelizacji.

Źródło: PAP

Włodzimierz Czarzasty
Na zdjęciu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Fot. PAP/Paweł Supernak
