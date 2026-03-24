Marta Nawrocka na szczycie w USA. Tematem bezpieczeństwo dzieci w sieci

Pierwsza dama Marta Nawrocka reprezentuje Polskę w Waszyngtonie. Bierze udział w międzynarodowym szczycie „Fostering the Future Together”, zorganizowanym przez pierwszą damę USA Melanię Trump. W centrum rozmów znalazło się bezpieczeństwo dzieci w internecie oraz rola nowych technologii.

Szczyt „Fostering the Future Together” skupia przedstawicieli 45 państw oraz liderów branży technologicznej. Inicjatywa, powołana przez Melanię Trump, ma na celu wspieranie najmłodszych poprzez rozwój edukacji i odpowiedzialne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Organizatorzy podkreślają znaczenie współpracy międzynarodowej w obliczu rosnących wyzwań w świecie online.

Polska reprezentacja w Waszyngtonie

Polskę reprezentuje pierwsza dama Marta Nawrocka, która przyjęła oficjalne zaproszenie od Melanii Trump. Spotkanie inauguracyjne odbywa się w siedzibie Departamentu Stanu USA. W wydarzeniu uczestniczy także zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, Adam Andruszkiewicz.

Jednym z głównych wątków rozmów jest ochrona dzieci w internecie. Uczestnicy omawiają sposoby bezpiecznego korzystania z technologii oraz ich wpływ na rozwój najmłodszych. Jak podkreślił Adam Andruszkiewicz, jest to dziś kwestia fundamentalna dla zdrowia i przyszłości dzieci.