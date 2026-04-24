24.04.2026 09:53

Marzec przyniósł o ponad 7 proc. mniej nowych zamówień w przemyśle niż rok wcześniej

Nowe zamówienia w przemyśle spadły w marcu o 7,3 proc. w ujęciu rocznym – podał Główny Urząd Statystyczny. Wzrosły za to zamówienia na eksport.

W marcu nowe zamówienia w przemyśle spadły o 7,3 proc. w ujęciu rocznym, jednak w ujęciu miesięcznym wzrosły o 14,4 proc. Dla porównania w lutym zamówienia wzrosły o 3,2 proc. r/r przy spadku o 2,8 proc. m/m.

Z kolei nowe zamówienia w przemyśle na eksport wzrosły o 3,2 proc. r/r. Były też wyższe w ujęciu miesięcznym o 19,1 proc.

Źródło: GUS

Sektor przemysłowy jest teoretycznie w najtrudniejszej sytuacji. Tu dynamika wzrostu niewypłacalności jest największa
Nowe zamówienia w przemyśle spadły w marcu o 7,3 proc. w ujęciu rocznym.
Fot. Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images
