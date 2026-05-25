Mastercard testuje pierwsze w Polsce transakcje agentowe razem z mBankiem, Pekao i UniCredit

Mastercard ogłosił w poniedziałek realizację pierwszych w Polsce uwierzytelnionych transakcji z udziałem agenta AI we współpracy z mBankiem, Bankiem Pekao oraz UniCredit.

Transakcja była oparta na rozwiązaniu Mastercard Agent Pay. Za obsługę całego procesu odpowiadał amerykański operator płatności PayOS. W testowanym scenariuszu agent otrzymał instrukcję, by wyszukać ciekawe oferty doświadczeń w Nowym Jorku na platformie Mastercard Priceless.com. Na podstawie otrzymanych informacji wybrał degustację kawy oraz zrealizował zakup na platformie.

W transakcji wykorzystano tokeny agentowe. Jak wskazuje Mastercard, to dynamiczne, tokenizowane dane uwierzytelniające, które mają za zadanie chronić wrażliwe informacje, precyzyjnie określić zakres uprawnień agenta oraz zapewnić silne uwierzytelnienie użytkownika w trakcie całego procesu.

W transakcji wykorzystano także uwierzytelnianie oparte na tzw. payment passkeys (kluczach dostępu do płatności pozwalających na uwierzytelnienie płatności online za pomocą odcisku palca, rozpoznawania twarzy lub kodu PIN) oraz mechanizmy potwierdzania zgody użytkownika.

Testy transakcji agentowych z bankami to krok pilotażowy, który ma sprawdzić stopień przygotowania banków na handel agentowy (ang. agentic commerce). Mastercard planuje w tym zakresie kontynuować współpracę z partnerami w Europie oraz globalnie.

– Sztuczna inteligencja ma potencjał, by upraszczać codzienne zakupy, jednak kluczowe pozostają zaufanie i bezpieczeństwo. Agent Pay został zaprojektowany tak, aby transakcje inicjowane przez AI były przejrzyste, odpowiednio uwierzytelnione i zawsze pozostawały pod kontrolą użytkownika – komentuje Małgorzata Domagała, dyrektorka Mastercard ds. produktów i rozwiązań na Polskę, Czechy i Słowację.

Jak dodaje Małgorzata Domagała, rozszerzone dane transakcyjne zapewniają bankom pełną widoczność aktywności inicjowanej przez agentów.

– Agentic commerce wyznacza nowy kierunek rozwoju usług finansowych i cyfrowych. Kluczowe znaczenie mają tu wspólne standardy, weryfikowalna intencja użytkownika oraz pełna przejrzystość działania agentów – komentuje Jagoda Wierzbicka, dyrektorka Departamentu Płatności i Kart w mBanku.

Jak dodaje Jagoda Wierzbicka, należy pamiętać, że chociaż agenci AI mogą realizować procesy i przyspieszać decyzje, odpowiedzialność za kontrolę ryzyka i za efekt transakcji spoczywa na człowieku.

– Rozwój zakupów z wykorzystaniem agentów AI otwiera nową erę doświadczeń zakupowych. Poza wygodą, kluczowe jest zaufanie, bezpieczeństwo i pełna kontrola klienta nad zakupami. Rozwiązania takie jak Agent Pay od Mastercard wyznaczają kierunek zmian w tym obszarze, tak, aby modele agentowe, były nie tylko wygodne, ale również zgodne z wymogami regulacyjnymi i oczekiwaniami klientów w zakresie zaufania i transparentności – uważa Paweł Przybyłek z Banku Pekao.

Tomasz Motyl, CIO w UniCredit NV/SA, wskazuje z kolei, że dynamiczny rozwój transakcji realizowanych przez agentową sztuczną inteligencję stawia przed bankami – jako instytucjami zaufania publicznego – nowe wyzwania.

– Kluczowego znaczenia nabierają rozwiązania umożliwiające jednoznaczną weryfikację zgody użytkownika, precyzyjne określenie uprawnień agenta oraz pełną transparentność każdej transakcji. Partnerstwo z Mastercard otwiera przed nami możliwość aktywnego współtworzenia bezpiecznego ekosystemu agentic commerce i budowania usług odpowiadających na ewoluujące potrzeby naszych klientów – mówi Tomasz Motyl.