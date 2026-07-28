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28.07.2026 22:12

Mateusz Morawiecki ogłosił 10 filarów Rozwoju Plus. Bezpieczeństwo, atom i sprzeciw wobec polityki klimatycznej UE

Mateusz Morawiecki przedstawił dziesięć filarów programowych stowarzyszenia Rozwój Plus. Wśród postulatów znalazły się suwerenna polityka migracyjna, rozwój energetyki jądrowej, uszczelnienie systemu podatkowego oraz powrót do dużych inwestycji strategicznych. Były premier zadeklarował także poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego.

Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki rozpoczął ofensywę programową swojego ugrupowania. Fot. PAP/Darek Delmanowicz

Morawiecki opublikował deklarację programową we wtorek 28 lipca 2026 r. na platformie X. Jak przekonywał, bezpieczeństwo, rozwój, suwerenność, ambicja, tożsamość i patriotyzm mają być nie hasłami wyborczymi, lecz podstawą działalności jego środowiska politycznego.

Dziesięć filarów Rozwoju Plus to: patriotyzm jako podstawa każdej decyzji, szacunek dla prezydenta wybranego przez obywateli, bezpieczeństwo państwa, autonomiczna polityka migracyjna, uszczelnienie systemu podatkowego, przyspieszenie rozwoju energetyki jądrowej, sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej, wznowienie inwestycji strategicznych, cyfryzacja usług publicznych oraz polityczne zwycięstwo.

Przypomnijmy, deklaracja programowa została opublikowana w dniu posiedzenia Komitetu Politycznego PiS. Partyjne władze zatwierdziły listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną lub przekazały dokument na niewłaściwym formularzu.

Patriotyzm, prezydent i bezpieczeństwo Polski

Pierwszy punkt programu dotyczy patriotyzmu. Morawiecki zapowiedział, że decyzje gospodarcze, społeczne i międzynarodowe podejmowane przez jego środowisko mają wynikać z interesu Polski oraz wartości ważnych dla jej obywateli.

Kolejny filar zakłada szacunek dla prezydenta Karola Nawrockiego. Były premier określił głowę państwa jako najważniejszą instytucjonalną przeciwwagę dla rządu. Karol Nawrocki sprawuje urząd prezydenta RP od sierpnia 2025 r.

W części dotyczącej bezpieczeństwa Morawiecki wskazał na potrzebę utrzymywania licznej i dobrze wyposażonej armii. Opowiedział się także za współpracą państw regionu, silnym sojuszem z NATO oraz stałą obecnością wojskową Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Rozwój Plus chce autonomicznej polityki migracyjnej

Jednym z głównych postulatów stowarzyszenia jest prowadzenie suwerennej polityki migracyjnej. Morawiecki zapowiedział sprzeciw wobec unijnego paktu migracyjnego oraz utrzymanie pełnej kontroli nad osobami przekraczającymi polskie granice.

Zdaniem byłego premiera cudzoziemcy, którzy rażąco naruszają polskie prawo, powinni tracić prawo pobytu i być skutecznie wydalani z kraju. Morawiecki podkreślił, że bezpieczeństwo obywateli powinno pozostać najważniejszym kryterium polityki migracyjnej.

Podatki i lepsze warunki dla polskich firm

Rozwój Plus proponuje również dalsze uszczelnienie systemu podatkowego. Celem ma być ograniczenie wyprowadzania zysków oraz podatków poza Polskę.

Według Morawieckiego dodatkowe wpływy budżetowe mogłyby zostać przeznaczone na znaczące podniesienie drugiego progu podatkowego. Miałyby także pozwolić na stworzenie korzystniejszych warunków działalności dla polskich przedsiębiorców.

Energetyka jądrowa i sprzeciw wobec polityki klimatycznej UE

Kolejny filar dotyczy energetyki. Były premier przekonuje, że Polska potrzebuje stabilnych, nowoczesnych i możliwie tanich źródeł energii.

Rozwój Plus chce przyspieszenia budowy dużych elektrowni jądrowych oraz rozwoju małych reaktorów modułowych. Morawiecki uważa, że oba kierunki powinny otrzymać status priorytetowych inwestycji państwa.

Stowarzyszenie sprzeciwia się również części unijnej polityki klimatycznej. Morawiecki wymienił systemy ETS i ETS2 oraz rozwiązania związane z Europejskim Zielonym Ładem. Jego zdaniem mechanizmy te zwiększają koszty ponoszone przez przemysł, rolników i gospodarstwa domowe oraz osłabiają konkurencyjność europejskiej gospodarki.

CPK, kolej, porty i przemysł obronny

Morawiecki zapowiedział także powrót do dużych inwestycji strategicznych. Wymienił Centralny Port Komunikacyjny, rozwój kolei, energetyki i portów, a także inwestycje w przemysł obronny oraz nowe technologie.

Wśród projektów wskazał również Izerę, czyli przedsięwzięcie związane z produkcją polskich samochodów elektrycznych. Zdaniem byłego premiera duże inwestycje powinny napędzać rozwój gospodarczy i wzmacniać niezależność Polski.

„Polska w smartfonie”. Cyfryzacja usług publicznych

Jeden z filarów otrzymał nazwę „Polska w smartfonie”. Morawiecki zapowiedział wykorzystanie cyfryzacji oraz nowych technologii do uproszczenia kontaktów obywateli z administracją.

Celem ma być państwo, którego usługi są łatwo dostępne, także w mniejszych miejscowościach. Były premier wskazał również na potrzebę zwiększenia przejrzystości działania instytucji publicznych.

„Najpierw zwycięstwo”. Morawiecki mówi o odsunięciu rządu

Ostatnim punktem programu jest „Najpierw zwycięstwo”. Morawiecki zapewnił, że nie chodzi o jego stanowisko ani osobiste ambicje.

Według niego premierem powinna zostać osoba, której Polacy powierzą odpowiedzialność za kierowanie państwem. Za najważniejszy cel uznał zwycięstwo wyborcze i odsunięcie obecnego rządu od władzy.

Źródło: PAP/XYZ

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