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02.06.2026 19:30

Mateusz Szczurek dyrektorem Departamentu Europejskiego MFW

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Kristalina Georgiewa ogłosiła we wtorek, że były minister finansów RP Mateusz Szczurek obejmie stanowisko dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu. Nową funkcję zacznie pełnić 27 lipca.

Jak napisano w komunikacie MFW, Szczurek zastąpi przechodzącego na emeryturę Niemca Alfreda Kammera, który pełnił funkcję od 2020 r. Były minister i ekonomista przejmie kierownictwo Departamentu Europejskiego (EUR) – jednego z kluczowych departamentów regionalnych Funduszu.

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Departament Europejski odpowiada za relacje MFW z 46 ze 191 państw członkowskich, udziela im doradztwa w zakresie polityki makroekonomicznej, fiskalnej, monetarnej i strukturalnej, a także nadzoruje programy pomocy finansowej i technicznej dla krajów regionu.

„Unikalne połączenie kompetencji kierowniczych i politycznych Mateusza oraz dogłębna znajomość europejskiego krajobrazu gospodarczego będą nieocenione w rozwoju współpracy Funduszu z jego europejskimi członkami” - podkreśliła Georgiewa w oświadczeniu.

Szczurek był w ostatnich latach członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, lecz najbardziej znany jest jako minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz w latach 2013-2015.

Po odejściu z rządu Szczurek pracował jako główny ekonomista ds. państw UE w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), był też profesorem na Uniwersytecie Warszawskim i członkiem Europejskiej Rady Fiskalnej (European Fiscal Board) – niezależnego organu doradczego Komisji Europejskiej ds. polityki budżetowej.

Źródło: PAP

Mateusz Szczurek
Szczurek był w ostatnich latach członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, lecz najbardziej znany jest jako minister finansów w rządach Donalda Tuska i Ewy Kopacz w latach 2013-2015. Fot. PAP/Radek Pietruszka
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