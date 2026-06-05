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05.06.2026 12:55

ME chce przesunąć 3 mld zł wydatków na PEJ na 2030 rok

Ministerstwo Energii zaproponowało przesunięcie 3 mld zł wydatków na dokapitalizowanie Polskich Elektrowni Jądrowych z 2026 r. na 2030 r. – wynika z oceny skutków regulacji projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w energetykę jądrową.

Chodzi o opracowany przez resort energii projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, który w piątek został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

„Celem projektu (...) jest wprowadzenie rozwiązań, które usprawnią proces przygotowania i realizacji, strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej” – napisano w ocenie skutków regulacji.

W projekcie znalazła się propozycja zmian w limitach wydatków budżetu państwa na udzielenie Polskim Elektrowniom Jądrowym wsparcia publicznego w poszczególnych latach. W 2026 r. ma to być 8 mld zł zamiast 11 mld zł, a w 2030 r. – 9,6 mld zł zamiast 6,6 mld zł.

W grudniu 2025 r. Komisja Europejska zgodziła się na udzielenie pomocy publicznej na potrzeby budowy pierwszej elektrowni. Jedną z form tej pomocy jest dokapitalizowanie spółki Polskie Elektrownie Jądrowe kwotą 60 mld zł.

Wśród proponowanych w projekcie nowelizacji zmian jest odstąpienie od wymogu tłumaczenia wszystkich dokumentów z języka angielskiego na polski. Wynika to z faktu, że technologia wybrana do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a tłumaczenie dokumentacji technicznej w trakcie postępowań administracyjnych generuje ryzyko błędów.

Inna proponowana zmiana to np. odstąpienie od wymogu publikacji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w obiekt energetyki jądrowej w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą – konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni – budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse – ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne – w 2037 i 2038 r.

Źródło: PAP

Bitwa miast o drugą elektrownię jądrową
Prace przy budowie wyspy jądrowej dla elektrowni w gminie Choczewo planowane są na 2028 r. Fot. PAP/Adam Warżawa
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