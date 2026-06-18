Trump podał, że podpisał porozumienie z Iranem podczas wizyty we Francji

Prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek poinformował media, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu.

– Podpisane. Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem – powiedział Trump dziennikarzom, opuszczając pałac około godziny 1 w nocy.

Trump po szczycie G7 spotkał się na kolacji w Wersalu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i pierwszą damą Brigitte.

Irańskie MSZ: nie będzie piątkowej ceremonii w Szwajcarii

Wcześniej media w USA poinformowały, że dokument został podpisany przez Trumpa podczas kolacji w Wersalu. Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian „cyfrowo” podpisał memorandum – napisał „New York Times”.

– Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy – oznajmił Baghaei.

Dodał, że ceremonia podpisania dokumentu, planowana na piątek w Szwajcarii, ostatecznie się nie odbędzie. Zapowiedział, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju. Według MSZ Iranu dokument podpisano w języku angielskim i perskim.

Biały Dom nie skomentował planów dotyczących piątkowej ceremonii podpisania memorandum.

Strona amerykańska przedstawiła tekst porozumienia w środę wieczorem polskiego czasu.

Zaprezentowane w środę przez Biały Dom porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu.

Źródło: PAP