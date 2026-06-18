Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.06.2026
NEWSROOM XYZ
18.06.2026 06:48

Trump podał, że podpisał porozumienie z Iranem podczas wizyty we Francji

Prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek poinformował media, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Ogłosił to, wychodząc z kolacji w Wersalu.

– Podpisane. Podpisane w Wersalu, właśnie to podpisałem – powiedział Trump dziennikarzom, opuszczając pałac około godziny 1 w nocy.

Trump po szczycie G7 spotkał się na kolacji w Wersalu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i pierwszą damą Brigitte.

Irańskie MSZ: nie będzie piątkowej ceremonii w Szwajcarii

Wcześniej media w USA poinformowały, że dokument został podpisany przez Trumpa podczas kolacji w Wersalu. Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian „cyfrowo” podpisał memorandum – napisał „New York Times”.

– Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy – oznajmił Baghaei.

Dodał, że ceremonia podpisania dokumentu, planowana na piątek w Szwajcarii, ostatecznie się nie odbędzie. Zapowiedział, że zespoły negocjacyjne obu stron będą jednak obecne w tym kraju. Według MSZ Iranu dokument podpisano w języku angielskim i perskim.

Biały Dom nie skomentował planów dotyczących piątkowej ceremonii podpisania memorandum.

Strona amerykańska przedstawiła tekst porozumienia w środę wieczorem polskiego czasu.

Zaprezentowane w środę przez Biały Dom porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na 300 mld dolarów programu odbudowy Iranu.

Źródło: PAP

Donald Trump na lotnisku Orly w Paryżu
Donald Trump podał, że podpisał porozumienie z Iranem w Wersalu. Fot. Anna Moneymaker/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Korea Południowa stawia na Ghanę. Afryka nowym zapleczem jej gospodarki
Korea Południowa szuka miejsca w Afryce. Ghana ma być dla Seulu bramą do regionu, sposobem na ograniczenie zależności od Chin i wsparciem dla firm. Dla Polski to szansa m.in. dla dostawców…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Świat Technologia
Które humanoidy górą? Japonia kusi technologią, Chiny masowością
Czy w robotyce humanoidalnej powtarza się właśnie scenariusz z rynku smartfonów i aut elektrycznych? Japończycy dopieszczają technologię do perfekcji, podczas gdy Chiny zalewają rynek tanimi…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ
Student stosunków międzynarodowych w świecie technologii. „Sukces to tylko jeden celny strzał w morzu porażek” (WYWIAD)
W Kampusie XYZ rusza „Kod kariery”. Przybliżamy w nim sylwetki studentów, którzy szukają własnej drogi zawodowej. W pierwszym odcinku Kamil Jałowiec podpowiada, jak połączyć akademicką teorię z…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mocny list związkowców z JSW do ministra finansów. „Realne widmo wniosku o upadłość”
Załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej napisała alarmistyczny list adresowany m.in. do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Jej zdaniem obecne działania ratunkowe są niewystarczające, a spółce grozi…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prawie 5 tys. km nowych linii kolejowych. CPK przedstawia plan infrastruktury na dekady (MAPA)
Do 2050 r. w Polsce ma powstać 4,7 tys. km nowych linii kolejowych – poinformował rząd. To ponad dwa razy więcej niż zakładano we wcześniejszych komunikatach. Inwestycje mają być częścią…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Biowen zwiększył przychody o 200 proc. „Wejście na marketplace’y jak Amazon to nieograniczone możliwości”
Producent suplementów diety Biowen w tym roku celuje w 50-procentowy wzrost. – Cel to rozwój własnej marki, private label i eksportu. Docelowo chcemy działać w modelu 50/50, połowę sprzedaży…
16.06.2026