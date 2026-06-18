Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.06.2026
NEWSROOM XYZ
18.06.2026 07:54

Ceny ropy w dół. Po podpisaniu porozumienia USA-Iran pozostaje pytanie o normalizację transportu przez Ormuz

Ceny ropy naftowej w czwartek rano kontynuowały spadki. Podpisanie porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem poprawia perspektywy dostaw ropy przez cieśninę Ormuz – informują maklerzy.

Ropa WTI taniała około godz. 7.40 o 2,8 proc. do 74,64 dolarów za baryłkę.

Cena ropy Brent spadała o 2,38 proc. do 77,66 dolarów za baryłkę.

Prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek, wychodząc z kolacji w Wersalu, poinformował dziennikarzy, że podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Źródło CNN przekazało, że strona amerykańska przesłała zdjęcie podpisanego memorandum Irańczykom.

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei oświadczył natomiast, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian podpisał memorandum „cyfrowo". „Memorandum między Iranem a USA zostało już oficjalnie sfinalizowane, ponieważ obie strony złożyły pod nim podpisy" – oznajmił również Baghaei.

Amerykańska administracja przekazała także do publicznej wiadomości tekst porozumienia.

„Osiągnięcie porozumienia USA–Iran było łatwą częścią. Trudniejszą jest określenie, w jakim stopniu zakłócenia transportu w ostatnich kilku miesiącach staną się trwałe" – powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

Analitycy Goldman Sachs ocenili, że eksport z Zatoki Perskiej będzie się normalizować do końca przyszłego miesiąca. Mimo to przepływy mogą się odbudować jedynie do 70 proc. poziomu sprzed wojny – wskazali w rynkowej nocie.

Mocna pozostaje również presja na zasoby surowca. Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 1,94 proc. do 418,22 mln baryłek. Zapasy surowca w hubie Cushing, największym amerykańskim centrum magazynowania komercyjnego ropy, spadły do ok. 20 mln baryłek. To poziom uważany przez traderów za minimum operacyjne.

Źródło: PAP/XYZ

Zapasy ropy w USA w Cushing
Ceny ropy spadają. USA i Iran podały informację o podpisaniu porozumienia. Na zdjęciu magazyny ropy w Cushing w Oklahomie. Fot. Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Polskie schrony. Ustawa jest, ale do bezpieczeństwa droga daleka
Schrony w Polsce: nowe przepisy już działają, ale realnych schronów wciąż jest mniej niż 2 tysiące. Sprawdzamy, czego brakuje
18.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Gdynia czeka na decyzję. Chiński kapitał w tle strategicznego przetargu
Za dwa tygodnie ma się rozstrzygnąć przetarg na głównego partnera przy budowie Portu Zewnętrznego w Gdyni. Stawką jest nie tylko największa inwestycja PPP w Polsce, ale także bezpieczeństwo…
18.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Chińska pułapka. Czego można się nauczyć z historii firmy Apple
Co stoi za historią sukcesu Państwa Środka, które w 25 lat stało się światowym mocarstwem? To konsekwentna i dalekosiężna polityka państwa, które zawsze jest gotowe bronić interesów chińskich firm.…
18.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polska rynkiem ekspansji. Co przyciąga zagraniczne startupy nad Wisłę?
Polska coraz częściej pojawia się w strategiach ekspansji zagranicznych startupów technologicznych. Firmy traktują ją jako rynek rozwoju, miejsce budowy zespołów i przestrzeń do testowania produktów.…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Liczba patentów odbiła. Ale Polska nadal patentuje „starą gospodarkę”
Wzrosła liczba nowych patentów, podał w raporcie Urząd Patentowy. – To także świadectwo przechodzenia od fazy konkurowania przede wszystkim ceną, do fazy konkurowania marką – mówi prezes UPRP Ewa…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Ukraiński Best Market sprawdził się w Polsce i ruszył na podbój Czech
Best Market – sieć sklepów założona u nas przez dwóch młodych migrantów zarobkowych z Ukrainy – odniosła sukces. Teraz chce go powtórzyć w Czechach, a następnie być może także na Słowacji, w Austrii…
17.06.2026