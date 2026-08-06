Medicover sprzedaje szpitale w Indiach. Zamierza skoncentrować się na Polsce

Medicover poinformował, że zawarł porozumienie dotyczące sprzedaży swojej działalności w Indiach funduszowi KKR za 1,2 mld euro. Powodem jest potrzeba koncentracji Medicover na strategicznych rynkach w Polsce, Niemczech i Rumunii.

Szpital Medicover w Warszawie. Fot. mat. prasowe

Ze sprzedaży biznesu w Indiach za 1,2 mld euro Medicover otrzyma 740 mln euro. Jak podaje spółka, jej cele finansowe pozostają bez zmian do czasu sfinalizowania transakcji. Oczekuje, że proces sprzedaży zostanie zakończony w IV kw. 2026 r.

Grupa Medicover posiada obecnie 66,1-procentowy udział w Medicover Hospitals India. W pierwszym półroczu 2026 r. oddział w Indiach wygenerował 220,5 mln euro przychodów. Jak podaje grupa w raporcie kwartalnym, Indie odpowiadały za 10 proc. przychodów Medicovera w II kw. 2026 r.

Decyzja o sprzedaży biznesu w Indiach wpisuje się w strategię Medicover. Zakłada ona koncentrację zasobów i dalszy rozwój na rynkach europejskich. W szczególności firmie zależy na Polsce, Niemczech i Rumunii.

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Czym zajmują się obie firmy?

Medicover jest szwedzkim dostawcą usług medycznych. Został założony w 1995 r., a od 2017 r. jest notowany na giełdzie Nasdaq Stockholm. Biznes grupy opiera się na dwóch segmentach: usługach medycznych i diagnostycznych. Obecnie posiada 187 przychodni i centrów medycznych.

W 2025 r. grupa Medicover wygenerowała przychody w wysokości 2,38 mld euro, a EBITDA wyniosła 371 mln euro.

Z kolei KKR jest funduszem inwestycyjnym typu private equity, inwestującym w zakup firm prywatnych. Firma funkcjonuje od ponad 50 lat, a jej główna siedziba znajduje się w Nowym Jorku. Inwestuje w niemal wszystkie sektory gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem IT, cyberbezpieczeństwa, fintechu, big data, półprzewodników, elektroniki użytkowej, internetu rzeczy, energetyki i nieruchomości.

Wartość aktywów zarządzanych przez fundusz wynosi 796 mld dolarów, a firma jest obecna w 36 krajach.

KKR stawia na firmy o wartości od 200 mln do 1 mld dolarów. Inwestuje z horyzontem inwestycyjnym od pięciu do siedmiu lat lub dłużej.

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Źródło: Bloomberg