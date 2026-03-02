Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.03.2026
02.03.2026 22:04

Melania Trump przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Historyczne posiedzenie w Nowym Jorku

W Nowym Jorku rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone ochronie dzieci w konfliktach zbrojnych. Obradom przewodniczy Melania Trump. To pierwszy taki przypadek w historii.

W swoim wystąpieniu Melania Trump podkreśliła znaczenie pokoju, edukacji oraz nowych technologii dla przyszłości najmłodszych. Zaznaczyła, że Rada Bezpieczeństwa ponosi szczególną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Jak wskazała, edukacja jest podstawowym prawem człowieka. Brak dostępu do nauki ogranicza rozwój całych społeczeństw. Dlatego konieczne są inwestycje w systemy edukacyjne oraz infrastrukturę cyfrową.

Nowe technologie i AI w służbie wiedzy

Melania Trump zwróciła uwagę na rolę sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii. Jej zdaniem mogą one demokratyzować dostęp do wiedzy oraz łączyć ludzi ponad podziałami. Wskazała, że inwestowanie w edukację i dostęp do internetu to warunek budowania bardziej sprawiedliwej i harmonijnej przyszłości.

Pierwsza taka sytuacja w historii ONZ

Przewodniczenie obradom Rady Bezpieczeństwa ONZ przez małżonkę urzędującego prezydenta USA ma wymiar historyczny. Dotąd żadna pierwsza dama nie kierowała posiedzeniem tego organu ONZ.

Źródło: PAP

Pierwsza Dama USA Melania Trump
Melania Trump. Fot. John Angelillo/UPI Photo via Newscom. Dostawca: PAP/Newscom
