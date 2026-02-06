Meloni spotka się z Nawrockim przed inauguracją igrzysk

Premier Włoch Giorgia Meloni spotka się w piątek w Mediolanie z prezydentem Polski Karolem Nawrockim, który przybył do miasta na inaugurację Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Spotkanie zaplanowano na godz. 15.30 w siedzibie prefektury w stolicy Lombardii.

Rząd Włoch oficjalnie potwierdził, że do rozmów Giorgii Meloni z Karolem Nawrockim dojdzie w piątek po południu, kilka godzin przed uroczystością otwarcia igrzysk. Komunikat nie precyzuje szczegółowej agendy spotkania ani tematów, które mają zostać poruszone przez obie strony.

W planie włoskiej premier na ten dzień znalazło się także spotkanie z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych J.D. Vancem, który przewodniczy amerykańskiej delegacji przybyłej do Mediolanu na inaugurację Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk, która odbędzie się na stadionie San Siro i rozpocznie się o godz. 20. Na uroczystość przybędzie kilkunastu prezydentów, w tym gospodarz wydarzenia prezydent Włoch Sergio Mattarella, a także premier Giorgia Meloni.

Według zapowiedzi organizatorów w ceremonii weźmie udział ośmiu premierów oraz liczni przedstawiciele rodzin królewskich i książęcych z całego świata. Częścią oficjalnego widowiska będą występy światowych gwiazd, w tym Andrei Bocellego, Mariah Carey, Laury Pausini, Langa Langa i Cecilii Bartoli, a także włoskiego rapera Ghali.

W związku z obecnością światowych przywódców w Mediolanie obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Na ulicach i placach miasta rozmieszczono kilka tysięcy policjantów, karabinierów oraz żołnierzy, którzy zabezpieczają przebieg wydarzeń towarzyszących inauguracji igrzysk.

Równolegle do przygotowań doszło do protestów przeciwko obecności funkcjonariuszy amerykańskiego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), zaangażowanych we wsparcie ochrony delegacji USA. Włoskie władze podkreślają, że we Włoszech przebywa trzech funkcjonariuszy ICE, wyłącznie w roli analityczno-wspierające, bez uprawnień operacyjnych.

