24.02.2026

Meta podpisała umowę z AMD ws. AI. Kontrakt wart jest ponad sto miliardów dolarów

Meta kupuje od AMD akceleratory AI, które wystarczą na budowę centrów danych o łącznej mocy 6 gigawatów. W zamian za to Meta dostanie m.in. opcje na kupno ok. 10 proc. akcji AMD. Kontrakt wart jest ponad 100 miliardów dolarów.

Jak tłumaczy Lisa Su, szefowa AMD, ta umowa ma uderzyć w konkurencję ze strony Nvidii. AMD chce bowiem podpisać długoterminowe umowy z takimi firmami jak Meta, które zwiększają wydatki na AI. Nic więc dziwnego, że akcje firmy na wieść o transakcji poszły w górę aż o 14 proc. przed rozpoczęciem sesji.

Jak wynika z zapisów umowy, Meta kupi najnowsze układy MI450 od AMD w takiej liczbie, by wystarczyło na zasilenie do 6 gigawatów mocy obliczeniowej w ciągu najbliższych 5 lat. Pierwszy gigawat powstanie jeszcze w tym roku. A, jak dodaje „WSJ”, każdy gigawat oznacza miliardy dolarów zysku dla AMD.

Meta będzie mogła kupić aż 10 proc. akcji AMD

Meta dostała też opcję na kupno 160 milionów akcji AMD, czyli około 10 proc. firmy po cenie za sztukę. Musi jednak być spełniony jeden kluczowy warunek. Ostatnia transza akcji trafi w ręce firmy Marka Zuckerberga, gdy kurs AMD przekroczy 600 dolarów. W poniedziałek kosztowały 196,60 dolara.

W październiku 2025 r. AMD zawarła bardzo podobną umowę z OpenAI. Eksperci krytykują tego typu porozumienia w stylu finansowania okrężnego. Tłumaczą bowiem, że ugody te polegają na tym, że jedna firma płaci drugiej firmie za to, by ta kupiła produkty i usługi tej pierwszej.

Tymczasem boom na AI rośnie razem z sumami, które są inwestowane w rozwój sztucznej inteligencji. Inwestorzy zaś coraz chętniej nagradzają swoimi pieniędzmi firmy, które zawierają duże kontrakty. Nawet jeśli to finansowanie okrężne.

W zeszłym tygodniu Meta poinformowała też, że chce kupić kilkanaście milionów akceleratorów Nvidii. Firma zostaje bowiem w tyle za konkurencją ws. sztucznej inteligencji. Dlatego chce postawić na budowę dziesiątków gigawatów mocy obliczeniowej. W tym roku chce na to wydać aż 135 miliardów dolarów.

Z kolei AMD wreszcie zawarła umowę na sprzedaż specjalnych układów AI, które zostały zaprojektowane specjalnie, by spełnić wymagania i potrzeby klienta. Do tej pory firma sprzedawała bowiem swoje tradycyjne karty graficzne, które nie są specjalnie przystosowywane do konkretnych potrzeb. To zmienia dopiero jej najnowszy układ.

siedziba AMD w kalifornijskiej miejscowości Santa Clara
Firma AMD zawarła umowę z Metą na sprzedaż akceleratorów AI. Fot. JVEPhoto/Getty Images
