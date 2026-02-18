Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
18.02.2026 14:23

Meta podpisała umowę z Nvidią. Do Whatsappa trafi specjalne "poufne przetwarzanie danych" koncernu

Meta zawarła wieloletnią umowę z Nvidią na zakup układów Blackwell i Rubin. Posłużą one m.in. do uruchomienia najbezpieczniejszego modelu AI w komunikatorze WhatsApp.

Obie firmy zapewniają, jak pisze serwis Engadget, że na serwery WhatsAppa trafi specjalny model „poufnego przetwarzania danych” Nvidii. Na czym to polega? Podczas obsługi modelu AI nikt – ani administrator, ani operator chmury – nie ma dostępu do danych przetwarzanych na GPU. T

W klasycznym dużym modelu językowym dane są szyfrowane na dysku i w sieci. Podczas obliczeń są jednak odszyfrowane. W procesie Nvidii, który ma trafić na WhatsApp, dzieje się jednak inaczej. Dane pozostają szyfrowane także podczas przetwarzania. W ten sposób gwarantowana jest pełna bezpieczeństwo i poufność danych użytkowników, którzy już dziś korzystają z Meta AI na portalach społecznościowych koncernu.

W ramach umowy Meta będzie też pierwszą firmą, która użyje procesora Grace jako osobnego układu, a nie działającego jedynie w połączeniu z kartami graficznymi Nvidii. Procesor ten ma za zadanie nadzorować i obsługiwać agentów AI.

Łącznie firma Marka Zuckerberga planuje wydać na sztuczną inteligencję w 2026 roku prawie 135 mln dolarów. Większość z tych pieniędzy trafi do Nvidii. Meta planuje bowiem – do 2028 roku – zbudować 30 centrów danych, z czego 26 powstanie w USA.

UOKiK stawia ostre zarzuty spółce Meta. Grozi jej surowa kara
smartfon z logo WhatsApp na ekranie
WhatsApp to jedna z aplikacji, która należy do firmy Meta - właściciela m. in. Facebooka czy Instagrama. Służy do wymiany wiadomości między użytkownikami. Fot.: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
