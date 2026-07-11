Meta wycofuje nową funkcję AI trzy dni po debiucie

Meta zdecydowała o wycofaniu Muse Image zaledwie trzy dni po debiucie – podaje Reuters. Funkcja wykorzystująca AI spotkała się z krytyką ze względu na obawy dotyczące prywatności. „Otrzymaliśmy opinie, że nie spełniła oczekiwań” – przyznają przedstawiciele Mety.

Meta zapewniała, że Muse Image jest jej „najbardziej zaawansowanym jak dotąd modelem generującym obrazy”.

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Muse Image zadebiutowała we wtorek, 7 lipca, jako pierwszy model generujący obrazy opracowany przez Meta Superintelligence Labs. Meta nazwała funkcję swoim „najbardziej zaawansowanym jak dotąd modelem generującym obrazy”. Oparta na sztucznej inteligencji funkcjonalność była dostępna w aplikacji i na stronie Meta AI oraz w Instagram Stories w USA i na WhatsAppie w wybranych krajach.

Funkcja spotkała się jednak z krytyką. Powodem były obawy dotyczące prywatności oraz to, że była automatycznie włączana dla użytkowników Instagrama.

SAG-AFTRA, amerykański związek zawodowy z branży filmowej i medialnej, stwierdził, że „wszelkie rozwiązania inne niż wyraźna i widoczna zgoda na tego typu wykorzystanie zdjęć użytkowników Instagrama są nie do przyjęcia”.

W piątek Meta wycofała Muse Image ze swojej oferty, o czym poinformował następnego dnia Reuters. „Otrzymaliśmy opinie, że ta funkcja nie spełniła oczekiwań, dlatego nie jest już dostępna” – podają przedstawiciele spółki.

„Ponieważ zagrożenia związane z tworzonymi bez zgody użytkowników cyfrowymi replikami są powszechnie znane, funkcja zachęcająca do takich zachowań była nierozsądna. Doceniamy jej wycofanie. To odpowiedzialne posunięcie” – powiedział rzecznik SAG-AFTRA po tej decyzji.

Źródło: Reuters, XYZ