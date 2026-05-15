MF: deficyt budżetowy po kwietniu sięgnął 89,3 mld zł

Ministerstwo Finansów oszacowało deficyt budżetu państwa na koniec kwietnia na 89,3 mld zł. To 1/3 deficytu zaplanowanego na cały 2026 r.

Według resortu finansów od stycznia do kwietnia dochody budżetu państwa wyniosły 187 mld zł, czyli 29 proc. zaplanowanych na cały rok. Złożyło się na nie 145,3 mld zł dochodów z VAT i akcyzy oraz 40,2 mld zł z CIT. Dochody z PIT były ujemne i wyniosły -23,7 mld zł. Z podatku od niektórych instytucji finansowych budżet uzyskał ok. 2,5 mld zł.

Tymczasem wydatki sięgnęły 276,3 mld zł.

W efekcie deficyt budżetowy wyniósł 89,3 mld zł. To 32,9 proc. deficytu zaplanowanego na 2026 r.

Budżet na 2026 r. przewiduje maksymalny deficyt w wysokości 271,7 mld zł. Zakłada dochody na poziomie 647,2 mld zł i wydatki sięgające 918,9 mld zł.

Źródło: PAP

