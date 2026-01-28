MF: KSeF ma utrudnić wystawianie fikcyjnych faktur. System gotowy od 1 lutego

Ministerstwo Finansów zapowiada, że Krajowy System e-Faktur znacząco utrudni wyłudzenia VAT poprzez fikcyjne faktury. System ma być w pełni gotowy do przyjmowania faktur od 1 lutego.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali w środę, że wystawianie fikcyjnych faktur w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) będzie znacznie trudniejsze, ponieważ każdy wystawca faktury będzie możliwy do jednoznacznej identyfikacji. Ma to umożliwić szybszą reakcję organów skarbowych i lepszą ochronę uczciwych przedsiębiorców.

Podczas konferencji prasowej wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki podkreślił, że dostęp pracowników KAS do danych w KSeF będzie ściśle ograniczony. Każdorazowo będzie wymagał wniosku, a decyzję o dostępie podejmie przełożony. Jak zaznaczył, resort stosuje zasadę „najniższych koniecznych uprawnień i minimum niezbędnej wiedzy”.

Stawicki wyjaśnił, że obecnie ustalenie faktycznego wystawcy fikcyjnej faktury bywa trudne, zwłaszcza gdy dochodzi do podszywania się pod inną stronę transakcji. W KSeF każdy wystawca będzie znany administracji, co ma ułatwić namierzenie nielegalnych dokumentów i umożliwić szybką reakcję chroniącą przedsiębiorców.

Gotowość techniczną systemu potwierdził dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów Roman Łożyński, który zadeklarował, że KSeF osiągnie gotowość do przyjmowania faktur 1 lutego. Jak zaznaczył, deklaracja ta została złożona „z całą odpowiedzialnością”.

Łożyński przypomniał, że obecnie trwa przerwa techniczna, zapowiadana już w sierpniu 2025 r. Wynika ona z migracji danych z KSeF 1.0, działającego od 2022 r., do KSeF 2.0. W starszym systemie zgromadzono około 5 mln faktur, które muszą zostać przeniesione do nowej wersji. Przerwa ma zakończyć się 1 lutego, wraz z pełnym uruchomieniem systemu.

Dyrektor CIRF zapewnił również, że bezpieczeństwo danych jest zachowane, a klucz szyfrujący treść faktur znajduje się wyłącznie w infrastrukturze Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że żadna firma zewnętrzna nie ma możliwości odszyfrowania faktur.

Krajowy System e-Faktur będzie służył do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur w obrocie B2B. W pierwszym etapie obejmie firmy z obrotami powyżej 200 mln zł w 2024 r. Drugi etap ruszy 1 kwietnia, obejmując pozostałe firmy, z wyjątkiem najmniejszych. Najmniejsze podmioty, z obrotami dokumentowanymi w KSeF do 10 tys. zł miesięcznie, zostaną objęte systemem od 1 stycznia 2027 r.

Źródło: PAP