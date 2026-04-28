MF: rząd przyjął projekt ustawy upraszczającej kontakt z przedsiębiorcami w sprawie PPK

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która umożliwia przesyłanie przedsiębiorcom wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK przez konto w systemie ZUS – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu, celem projektu jest uproszczenie kontaktu państwa z przedsiębiorcami w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

MF przypomniało, że każdy pracodawca, który zatrudnia osoby podlegające PPK, powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Jeśli tego nie zrobi, Polski Fundusz Rozwoju wysyła listowne wezwanie, czyli oficjalne przypomnienie o obowiązku zawarcia takiej umowy.

Dzięki zaproponowanym w projekcie zmianom PFR nie będzie musiał już przesyłać wezwań w wersji papierowej – pracodawcy otrzymają je przez konto w systemie ZUS. Wezwanie będzie uznane za doręczone w dniu jego odczytania na koncie w ZUS albo po 14 dniach od udostępnienia, nawet jeśli konto nie zostanie otwarte.

„Pracodawcy będą mieli nadal 30 dni na zawarcie umowy o zarządzanie PPK – od momentu doręczenia wezwania" – podało MF.

„Nowe przepisy to kolejny krok w kierunku prostszej i bardziej cyfrowej obsługi przedsiębiorców" – ocenił resort.

Proponowane rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP