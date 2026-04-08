MF sprzedało obligacje na amerykańskim rynku za 6 mld dolarów

Resort finansów sprzedał obligacje benchmarkowe nominowane w dolarach amerykańskich o wartości 6 mld dolarów, tj. ok. 21,8 mld zł – wynika z wtorkowego komunikatu Ministerstwa Finansów. Zdaniem resortu popyt potwierdza duże zaufanie inwestorów do polskiej gospodarki.

Jak wskazało ministerstwo, inwestorzy sięgnęli po obligacje 5-letnie o wartości nominalnej 1 mld dolarów; obligacje 10-letnie o wartości nominalnej 2,5 mld dolarów oraz obligacje 30-letnie o wartości nominalnej 2,5 mld dolarów. Oprocentowanie instrumentów wahało się od 4,625 proc. w przypadku najkrótszego, do 6,125 proc. w przypadku tego rozpisanego na trzy dekady. Zdaniem resortu „zgłoszony popyt po raz kolejny potwierdza duże zaufanie inwestorów do polskiej gospodarki”.

Jak dodano w komunikacie, emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: Citi, Goldman Sachs, JP Morgan oraz Société Générale.

