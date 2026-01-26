MF utrzymało oprocentowanie obligacji detalicznych

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w lutym warunki zakupy obligacji detalicznych będą takie same jak w styczniu. Oprocentowanie i marża nie zmienią się.

Tym samy roczne obligacje zmiennoprocentowe nadal będą wynosić 4,25 proc., a 2-letnie 4,40 proc. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych pozostało na poziomie 2,50 proc., a 3-letnich 4,65 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym, oprocentowane są w styczniu nadal odpowiednio: 5,00 proc. 4-letnie oraz 5,60 proc. 10-letnie.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą odpowiednio 5,20 proc. i 5,85 proc. w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w lutym 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15 proc. dla 2-letnich.

Ministerstwo Finansów ostatni raz obniżyło oprocentowanie obligacji detalicznych w grudniu. W tym samym miesiącu Rada Polityki Pieniężnej dokonała kolejnej obniżki stóp procentowych, dokładnie o 25 pkt bazowych. W styczniu gremium wstrzymało się od zmian, pozostawiając stopę referencyjną na poziomie 4 proc.

Źródło: PAP/XYZ