MFiPR obiecuje więcej pieniędzy na technologie obronne i dual-use

„Będzie więcej pieniędzy na budowę schronów, systemów dronowych, inwestycje w cyberbezpieczeństwo” – zapewnia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. To efekt zmian w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

W środę Komitet Monitorujący programu dodał nowy obszar wsparcia z funduszy europejskich. Chodzi o technologie obronne i technologie dual-use, czyli podwójnego zastosowania – militarnego i cywilnego.

„Zmiany w programie pozwolą na dopasowanie dofinansowania projektów do aktualnych potrzeb polskiej i europejskiej gospodarki oraz nowych możliwości wynikających z regulacji unijnych” – zapewnia ministerstwo. Resort tłumaczy, że są efektem analiz i nowelizacji unijnego rozporządzenia.

W następnym kroku projekt zmian trafi do Rady Ministrów, która po ich uzgodnieniu prześle dokument do Komisji Europejskiej. Resort zapewnia, że już przygotuje się na „ich sprawne wdrożenie”.

Celem programu, uruchomionego w 2024 r. w UE i w 2025 r. w Polsce, jest wzmocnienie bezpieczeństwa i suwerenności technologicznej Wspólnoty oraz zwiększenie konkurencyjności państw członkowskich na rynkach pozaeuropejskich.

„Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców” – chwali się resort. Jak dodaje, dotąd w ramach FENG przedsiębiorcy podpisali ponad 1,9 tys. umów na ponad 18 mld zł dofinansowania. Z kolei samych naborów ogłoszono 114, na ok. 39,4 mld zł.

„Absolutny przełom”. Umowa na system San podpisana
Na zdjęciu tabliczka przy wejściu do siedziby MFiPR
W środę Komitet Monitorujący programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dodał nowy obszar wsparcia.
Fot. PAP/Leszek Szymañski
