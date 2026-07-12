MFiPR: sytuacja geopolityczna pogłębiła problemy regionów wschodnich

Sytuacja geopolityczna pogłębiła trudną sytuację społeczno-gospodarczą regionów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą – ocenia Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Sytuacja geopolityczna na pogłębiła trudną sytuację społeczno-gospodarczą polskich regionów graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą – ocenia resort funduszy i polityki regionalnej. Na zdjęciu rzeka Bug w okolicy wsi Mielnik, powiat siemiatycki. Fot. PAP/Afa Pixx/Zenon Żyburtowicz

To jeden z wniosków z badania skutków wojny w Ukrainie dla tych regionów Polski. Na zlecenie ministerstwa cykliczne badanie prowadzi Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Pierwszy, wstępny raport objął 2024 r. Raporty będą opracowywane do końca 2027 r.

Wyniki dotychczasowych badań pokazują, że regiony graniczące z Rosją, Litwą, Białorusią i Ukrainą pozostają jednymi z najsłabiej rozwiniętych społeczno-gospodarczo części Polski. Na sytuację tych regionów wpływają m.in. czynniki typowe dla peryferyjnych regionów kraju, takie jak oddalenie od głównych ośrodków wzrostu, niski kapitał społeczny czy ograniczona baza ekonomiczna.

W przypadku polskich regionów przy wschodniej granicy rolę odgrywają również czynniki geopolityczne. „Po wybuchu wojny w Ukrainie istotnie pogłębiły skalę istniejących problemów” – wynika z raportu przygotowanego na zlecenie MFiPR.

W raportach wskazano, że trwająca wojna ograniczyła możliwość wykorzystania położenia przygranicznego jako czynnika rozwoju, m.in. przez zamknięcie przejść granicznych, osłabienie współpracy transgranicznej, spadek ruchu turystycznego oraz pogorszenie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw.

„Skutki tych procesów różnią się w zależności od wielkości, struktury gospodarczej i powiązań funkcjonalnych poszczególnych gmin i powiatów” – ocenia jednak resort.

Dotychczasowe wsparcie dla wschodniej Polski nie wystarczyło

Ministerstwo wskazało także, że dotychczasowe wsparcie tych regionów w formie inwestycji infrastrukturalnych „nie doprowadziło do zbudowania trwałych podstaw rozwoju i w znacznym stopniu utrwaliło zależność samorządów od zewnętrznych źródeł finansowania”.

Raport zawiera rekomendacje dotyczące systemowych mechanizmów wsparcia i lepszej koordynacji regionalnych i krajowych mechanizmów wsparcia.

Źródło: PAP