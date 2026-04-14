14.04.2026
14.04.2026 16:32

MFW obniża prognozę wzrostu dla Polski. PKB w 2026 ma wynieść 3,3 proc.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że PKB Polski urośnie w tym roku o 3,3 proc., a w przyszłym o 2,4 proc. To mniej, niż spodziewa się choćby PKO BP.

Jak wynika z najnowszego raportu MFW World Economic Outlook, inflacja wyniesie w tym, jak i w przyszłym roku 3,3 proc. Z kolei saldo rachunku obrotów bieżących Polski w 2026 r. osiągnie -1,1 proc. PKB, a w 2027 r. -0,9 proc. PKB. Raport MFW nie zawiera uzasadnień tych prognoz.

Bank Światowy także obniżył w ubiegłym tygodniu prognozę wzrostu polskiej gospodarki z 3,2 na 3,1 proc. W przyszłym roku zaś PKB rozwijać się będzie jeszcze wolniej – BŚ przewiduje wzrost o 2,6 proc. (obniżenie prognozy z 2,9 proc.). Bank Światowy

PKO BP obniża prognozę wzrostu polskiego PKB

Także bank PKO BP obniżył prognozy dla Polski, choć wciąż są one lepsze od szacunków MFW i Banku Światowego. „Wzrost globalnej niepewności oraz zaburzenia łańcuchów dostaw znów zaciemniają gospodarcze perspektywy. Dodatkowo silne mrozy na początku roku przejściowo obniżyły aktywność w sektorze produkcyjnym, co według nas może obniżyć dynamikę PKB w 1 kw. 2026 do ok. 3 proc. r/r. Biorąc to pod uwagę oraz uwzględniając szok w cenach ropy i gazu, obniżyliśmy prognozę wzrostu PKB w 2026 r. do 3,5 proc. z 3,7 proc.” – napisali ekonomiści PKO BP w raporcie z 30 marca tego roku.

MFW obniża prognozę wzrostu polskiego PKB zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Fot.: Getty Images
