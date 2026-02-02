MFW: światowa inflacja będzie spadać. W 2026 r. do 3,8 proc.

Globalna inflacja powinna spaść w 2026 r. do 3,8 proc. – stwierdziła dyrektorka zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według szefowej MFW, mimo napiętej sytuacji geopolitycznej, wzrost gospodarczy utrzymał się „nadzwyczaj dobrze”.

Po spadku do 3,8 proc. w 2026 r. światowa inflacja w 2027 r. powinna wynieść 3,4 proc. – powiedziała w poniedziałek Kristalina Georgiewa, dyrektorka zarządzająca MFW, cytowana przez agencję Reuters.

W trakcie dubajskiego Annual Arab Fiscal Forum szefowa MFW stwierdziła, że w obliczu głębokich zmian w geopolityce, technologii, demografii i polityce handlowej światowy wzrost gospodarczy utrzymał się „nadzwyczaj dobrze”.

– W tym roku zaobserwowaliśmy, że handel nie spadł tak nisko, jak się obawialiśmy. Rośnie on nieco wolniej niż globalny wzrost gospodarczy – stwierdziła.

Mimo to wezwała do zintensyfikowania integracji handlowej w obliczu rosnącej liczby jednostronnych umów handlowych.

– W świecie fragmentacji handlu większa integracja handlowa jest absolutnie najważniejsza – powiedziała.

Źródło: PAP