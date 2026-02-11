Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
11.02.2026 20:22

Michał Kobosko nominowany na głównego sprawozdawcę Aktu o sieciach cyfrowych

Polski eurodeputowany Michał Kobosko ma szansę zostać głównym sprawozdawcą Aktu o sieciach cyfrowych. To kluczowa reforma rynku telekomunikacyjnego w UE. O tym, czy ta nominacja się utrzyma, zdecyduje głosowanie na posiedzeniu komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.

„Przed chwilą moja grupa polityczna Renew Europe nominowała mnie na głównego sprawozdawcę ds. Digital Networks Act” – napisał na LinkedIn Michał Kobosko, eurodeputowany Polski 2050. „To wielkie wyróżnienie dla mnie osobiście, ale też dla Polski, której konkurencyjny rynek telekomunikacyjny i niskie ceny dla konsumentów są wzorem dla innych krajów członkowskich” – dodał polityk.

Przypomniał, że zgodnie z decyzją koordynatorów komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii to właśnie Renew Europe jest odpowiedzialna za prace nad tym kluczowym rozporządzeniem. Dodał też, że o losie jego nominacji zadecyduje głosowanie w tej komisji 25 lutego.

Czym jest Akt o sieciach cyfrowych?

Akt o sieciach cyfrowych (Digital Networks Act) to jedna z najważniejszych reform rynku telekomunikacyjnego w tej kadencji Komisji Europejskiej. Ma stworzyć m.in. jednolite zasady funkcjonowania tego rynku na terenie państw Wspólnoty oraz przyspieszyć transformację cyfrową Europy.

Wśród jego celów jest m.in. wzmocnienie konkurencyjności sektora łączności, co ma ułatwić inwestycje w infrastrukturę cyfrową, w tym w chmurę i AI. Akt ma także skonsolidować rynek łączności elektronicznej przez ułatwienie transgranicznego udostępniania sieci i usług. Jego celem jest również poprawa odporności infrastruktury cyfrowej na cyberataki.

DNA ma m.in. sprawić, by kraje członkowskie odeszły od sieci miedzianych i przeszły na sieci światłowodowe, a także przyspieszyć wdrożenie zarówno 5G, jak i przyszłej sieci 6G. Z kolei firmom akt ten ma usunąć bariery inwestycyjne oraz zmniejszyć obciążenia regulacyjne i administracyjne. Ułatwi też wejście na rynek nowym dostawcom usług telekomunikacyjnych

Michał Kobosko, europoseł Polski 2050
Michał Kobosko nominowany na sprawozdawcę kluczowej unijnej reformy. Fot. Archiwum prywatne
