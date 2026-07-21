Microsoft i Mistral zawarły wielomiliardową umowę o AI

Microsoft podpisał z francuskim startupem Mistral wielomiliardową umowę dotyczącą wykorzystania infrastruktury sztucznej inteligencji w Europie.

Mistral jest największą francuską firmą rozwijającą rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i jedną z największych tego typu spółek w Europie.. Fot. Davide Bonaldo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Partnerstwo ma zwiększyć dostępność usług AI na kontynencie i wzmocnić europejską infrastrukturę obliczeniową.

Microsoft zawarł z francuską firmą Mistral umowę wartą „kilka miliardów dolarów”, na mocy której będzie wykorzystywać jej infrastrukturę sztucznej inteligencji w Europie. O podpisaniu porozumienia poinformowano we wtorek we wspólnym komunikacie obu spółek. Strony nie ujawniły dokładnej wartości kontraktu ani skali mocy obliczeniowej, jaką Mistral udostępni amerykańskiemu koncernowi.

Zgodnie z umową modele AI opracowane przez Mistral zostaną udostępnione klientom Microsoftu za pośrednictwem jego narzędzi, w tym asystenta Copilot. Użytkownicy będą mogli uruchamiać francuskie modele zarówno w chmurze Microsoftu, jak i na własnej infrastrukturze lokalnej.

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Obie firmy podkreślają, że porozumienie ma „wzmocnić europejską infrastrukturę AI” oraz pomóc Microsoftowi sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi chmurowe i sztuczną inteligencję w Europie. Dla Mistrala współpraca oznacza natomiast większą rozpoznawalność i łatwiejsze finansowanie rozwoju segmentu Mistral Compute, odpowiedzialnego za usługi chmurowe i infrastrukturę AI.

Microsoft liczy również, że dzięki wykorzystaniu infrastruktury zlokalizowanej fizycznie w Europie zwiększy zaufanie klientów, którzy coraz większą wagę przywiązują do suwerenności cyfrowej i kontroli nad danymi. Prezes Microsoftu Brad Smith podkreślił, że Europa powinna mieć dostęp do najbardziej zaawansowanej sztucznej inteligencji bez rezygnacji z kontroli nad swoimi danymi, operacjami i cyfrową przyszłością.

Mistral został założony zaledwie trzy lata temu, zatrudnia około tysiąca pracowników i inwestuje 4 mld euro w budowę centrów danych we Francji oraz innych krajach Europy. Jedno z takich centrów działa już pod Paryżem, a kolejne powstaje w Szwecji. W lutym firma zapowiedziała również budowę szwedzkiego centrum danych o wartości 1,2 mld euro, które będzie jej pierwszą tego typu inwestycją poza Francją.

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Francuska spółka planuje systematycznie zwiększać swoje możliwości obliczeniowe. Do 2027 r. chce dysponować mocą 200 megawatów, a do 2030 r. osiągnąć poziom 1 gigawata, odpowiadający mocy jednego z francuskich reaktorów jądrowych. Choć skala tych inwestycji pozostaje znacznie mniejsza niż projekty realizowane przez największe amerykańskie koncerny technologiczne, Mistral zamierza stać się liczącym dostawcą infrastruktury AI w Europie.

Rynek wynajmu mocy obliczeniowej dla sztucznej inteligencji dynamicznie rośnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania na generatywną AI i ograniczoną dostępnością najbardziej zaawansowanych układów scalonych. Coraz więcej firm rozwijających modele AI zaczyna oferować swoją infrastrukturę innym podmiotom. W maju podobną umowę zawarła należąca do Elona Muska firma SpaceXAI z przedsiębiorstwem Anthropic, które według doniesień medialnych prowadzi również rozmowy z Metą na temat wielomiliardowej współpracy infrastrukturalnej.

Mistral jest największą francuską firmą rozwijającą rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i jedną z największych tego typu spółek w Europie. Oprócz własnego chatbota AI dostarcza technologie wykorzystywane przez francuskie ministerstwa i administrację publiczną. Z kolei Microsoft konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję jako dostawca usług chmurowych odpowiadających na europejskie oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa danych i niezależności technologicznej.

Źródło: AFP