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NEWSROOM XYZ
01.07.2026 12:53

Międzynarodowy fundusz przejmuje Ecologic. Polska spółka trafi do szerszego ekosystemu

Fundusz Everfield przejął polskiego dostawcę oprogramowania do zarządzania flotą pojazdów Ecologic. To trzecia inwestycja funduszu w Polsce.

Ecologic powstał w 2013 r. , budując oprogramowanie do zarządzania flotą pojazdów. Spółka zapewnia, że platforma redukuje zużycie paliwa o nawet 1,1 l na 100 km, a liczbę wypadków – do 84 proc. Jej klientami są takie firmy jak Unilever, Philip Morris International, British American Tobacco, Veolia, Rossmann, Skanska, Santander Bank oraz Pfizer.

Teraz Ecologic dołączy do pionu operacji w terenie i zarządzania personelem w Everfield.

Współzałożyciele spółki – dyrektor generalny Emil Żak i dyrektor sprzedaży Robert Bastrzykzostaną na swoich stanowiskach. Warszawski zespół także ma działać w niezmienionym składzie.

– Zależało nam na znalezieniu partnera, który podziela naszą długoterminową wizję i rozumie, co jest potrzebne do budowy oraz skalowania odnoszących sukcesy firm technologicznych. Everfield wyróżnił się dzięki modelowi stałego właścicielstwa, doświadczeniu operacyjnemu oraz silnej sieci spółek B2B SaaS w całej Europie – mówi Emil Żak.

Everfield posiada w swoim portfelu 40 firm dostarczających oprogramowanie dla klientów biznesowych w Europie.

Zespół Ecologic
Zespół Ecologic w Warszawie będzie dalej pracował w niezmienionym składzie. Fot. Ecologic
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