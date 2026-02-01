Minister finansów: KSeF działa bez zakłóceń. „Pierwsze tysiące faktur już wpłynęły”

Andrzej Domański zapewnia, że Krajowy System e-Faktur działa „bez zakłóceń”. „Pierwsze tysiące faktur wpłynęły do KSeF” – przekazał. Niedziela to pierwszy dzień funkcjonowania systemu.

„KSeF ruszył. Planowo i sprawnie. Bez zakłóceń. Pierwsze tysiące faktur wpłynęły do KSeF. Robimy kolejny krok w budowaniu nowoczesnej polskiej gospodarki” – napisał w niedzielę rano minister finansów Andrzej Domański na portalu X.

System służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur.

W pierwszym etapie obejmuje jednak tylko największe firmy – takie, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł. Według szacunków Ministerstwa Finansów jest ich ok. 4,2 tys.

Drugi etap rozpocznie się 1 kwietnia 2025 r. Wtedy system obejmie pozostałe firmy, z wyjątkiem takich, które mają w obroty podlegające dokumentowaniu przez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Takie przedsiębiorstwa system będzie dotyczył od 1 stycznia 2027 r.

Źródło: PAP