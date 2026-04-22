22.04.2026

Minister finansów USA: najbiedniejsze kraje poprosiły nas o zwolnienie rosyjskiej ropy z sankcji

Scott Bessent, minister finansów USA, tłumaczy, że przedłużył zwolnienie rosyjskiej ropy z sankcji, bo poprosiły go o to najbiedniejsze kraje świata. Bez tego, jak twierdzi, baryłka ropy kosztowałaby 150 dolarów.

Bessent tłumaczył się dziś w Senacie z decyzji o przedłużeniu zawieszenia sankcji na rosyjską ropę o miesiąc. Jak mówił, początkowo nie chciał tego robić, jednak zmienił zdanie po spotkaniach Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

– Przyszło do mnie ponad 10 najbardziej podatnych i najuboższych krajów pod względem energii i poprosiło nas, by przedłużyć to. I to tylko na 30 dni – wyjaśnił. Jak dodał, Rosja wcale nie skorzystała na tym ruchu, bo to powstrzymało wzrost cen ropy do 150 dolarów za baryłkę.

– Jeśli Rosja sprzedawała ropę z 20 proc. zniżką (przy sankcjach – PAP), mogę powiedzieć, że 100 proc. ze 100 dol. to mniej niż 80 proc. ze 150 dol., a i amerykański konsument był przez to w lepszej sytuacji – wyjaśniał.

Nie zgodził się z tym senator Demokratów, Chris Coons. Jego zdaniem po zawieszeniu sankcji ceny ropy i benzyny nie spadły. Pokazał też wyliczenia, że Rosja zarabiała na zawieszeniu sankcji około 150 mln dolarów więcej każdego dnia.

Sekretarz skarbu Scott Bessent
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent tłumaczy się ze zniesienia embargo na rosyjską ropę. Fot. Pete Marovich/Getty Images
