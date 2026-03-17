Minister Obrony Izraela: nie żyje szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani

Pilne

Szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani zginął w izraelskim ataku – poinformował minister obrony Izraela.

Wcześniej Izrael informował o przeprowadzeniu ataku wymierzonego bezpośrednio w Laridżaniego.

Iran dotychczas nie odniósł się do tych doniesień.

Wojsko Izraela potwierdziło wcześniej we wtorek rano, że w przeprowadzonym przez nie ataku zginął przywódca Basidż, ochotniczej milicji islamistycznej odpowiadającej za pilnowanie porządku w Iranie, Golamreza Solejmani.

Laridżani atakował słownie prezydenta USA Donalda Trumpa

Jeśli śmierć Laridżaniego zostanie potwierdzona, będzie on najwyższym rangą urzędnikiem, który zginął w Iranie od 28 lutego, kiedy w atakach Izraela i USA zginął najwyższy przywódca duchowo‑polityczny kraju, ajatollah Ali Chamenei.

Laridżani to jeden z najważniejszych irańskich przywódców i bliski sojusznik Chameneia. Odpowiadał bezpośrednio na groźby i komentarze m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa. Niektórzy postrzegają go jako osobę de facto kierującą reżimem w Teheranie od śmierci Chameneia – podkreślił Jerusalem Post.

10 marca Laridżani zwrócił się w serwisie X do prezydenta USA Donalda Trumpa stwierdzając, że „więksi od niego” nie dali rady „wyeliminować irańskiego narodu”.

„Uważaj, bo sam się wyeliminujesz” – napisał.

Po raz ostatni Laridżani był widziany w piątek w Teheranie na antyizraelskim wiecu zorganizowanym z okazji Dnia Al‑Kuds – przypomniał Reuters.

Krótko po ogłoszeniu we wtorek przez Izrael śmierci Laridżaniego na jego profilu w serwisie X opublikowana została odręczna notatka, napisana rzekomo przez niego. W notatce mowa jest o irańskich marynarzach poległych w amerykańskim ataku, których pogrzeb ma odbyć się we wtorek.

Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran 28 lutego. Teheran atakuje Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

Źródło: PAP, XYZ