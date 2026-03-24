24.03.2026 16:32

Minister obrony Niemiec: wzmacniamy naszą obecność na północnym Atlantyku

Po przeniesieniu przez Wielką Brytanię niszczyciela HMS Dragon na Morze Śródziemne Niemcy wzmacniają obecność swojej marynarki wojennej na północnym Atlantyku. Fregata Sachsen przejęła dowodzenie nad stałą grupą zadaniową NATO – poinformował w Singapurze minister obrony RFN Boris Pistorius.

Niemcy skierują na północny Atlantyk także fregatę Brandenburg – podała agencja dpa. Według niej to reakcja na aktywność wojskową Rosji w tym regionie.

Pistorius powiedział podczas wizyty w Singapurze, że rozmieszczenie fregaty Sachsen w północnej części Atlantyku omówił z brytyjskim ministrem obrony Johnem Healeyem.

Wielka Brytania wysłała okręt HMS Dragon na wschodnią część Morza Śródziemnego po ataku irańskiego drona na brytyjską bazę lotniczą Akrotiri na Cyprze. Po tym zdarzeniu Wielka Brytania, Francja i Grecja wzmocniły swoją obecność wojskową w regionie. Brytyjski niszczyciel dotarł już na miejsce.

Stała Grupa Morska NATO 1 (SNMG1) to wielonarodowy zespół okrętów NATO o wysokiej gotowości, operujący m.in. na północnym Atlantyku, Morzu Północnym i Bałtyku. Grupa ta odpowiada za utrzymywanie stałej obecności morskiej NATO, a także wspiera ochronę strategicznych szlaków żeglugowych i infrastruktury krytycznej.

Czytaj także: Niemcy na drodze do ożywienia. Zwiększone wydatki rządowe zaczynają działać

Źródło: PAP, XYZ

Fregata Sachsen
Na zdjęciu z września 2025 r. fregata Sachsen. Fot. Leon Neal/Getty Images

Wojna na Bliskim Wschodzie kosztuje biura podróży miliony. Czy latem Polacy postawią na Europę?
Giełdowy Rainbow podsumował koszty związane z atakiem na Iran, ale wojna nie załamała sprzedaży oferty na lato. Itaka i Wakacje.pl przewidują większe zainteresowanie wakacjami w Europie. Z kolei w eSky klienci zamiast rezygnować z wyjazdów na Bliski Wschód po prostu wybierają inne kierunki.
Relacja pełna sprzeczności. Antyrosyjska prawica wspiera prorosyjskiego Orbána
Prezydent Karol Nawrocki postanowił wesprzeć Viktora Orbána przed węgierskimi wyborami parlamentarnymi. Jeszcze w ubiegłym roku odwoływał spotkanie z premierem Węgier ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem. Przed wyjazdem do Budapesztu prezydent deklaruje, że Putin jest zagrożeniem dla Polski. Tymczasem relacje Orbána z rosyjskim dyktatorem nie osłabły.
BMW przyspiesza automatyzację. Roboty AI wejdą do fabryk
BMW chce mocniej zautomatyzować produkcję i sięga po nową generację robotów wyposażonych w „fizyczną sztuczną inteligencję”. Maszyny mają uczyć się od ludzi, przejmować najbardziej monotonne i niebezpieczne zadania oraz zwiększać elastyczność fabryk bez deklarowanego zastępowania pracowników.
Oferta pracy marzeń na Malcie? Byli pracownicy ujawniają kulisy „edukacji finansowej”
W ogłoszeniach GCC7 dla Polaków kuszą zarobki sięgające nawet 15 tys. zł brutto – bez doświadczenia i z relokacją na Maltę, do „śródziemnomorskiego raju”, gdzie przez 350 dni w roku świeci słońce. Jak opowiada rozmówca XYZ, po przyjeździe nowy pracownik szybko odkrywa, na czym naprawdę polega ta praca: jego zadaniem jest sprawić, by klienci brokerów tracili jak najwięcej pieniędzy.
Obronność, czyli nowy wspólny mianownik gospodarczy państw średniej wielkości. Jak Kanada znajduje sojuszników poza USA
Jak w praktyce wygląda przedstawiona w Davos przez premiera Kanady Marka Carneya doktryna sojuszy middle powers, państw ważnych, choć nie wielkich mocarstw? Dla najbliższych sojuszników to gospodarka i obronność w jednym.
Apache bardziej polskie. Łódź będzie serwisować wojskowe śmigłowce
Zakup śmigłowców Apache to jedna z największych inwestycji w ramach modernizacji sił zbrojnych. 96 maszyn będzie kosztować Polskę astronomiczną kwotę 40 mld zł. Ale w eksploatacji maszyn będą uczestniczyły także polskie zakłady, m.in. w Łodzi.
