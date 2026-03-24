Minister obrony Niemiec: wzmacniamy naszą obecność na północnym Atlantyku

Po przeniesieniu przez Wielką Brytanię niszczyciela HMS Dragon na Morze Śródziemne Niemcy wzmacniają obecność swojej marynarki wojennej na północnym Atlantyku. Fregata Sachsen przejęła dowodzenie nad stałą grupą zadaniową NATO – poinformował w Singapurze minister obrony RFN Boris Pistorius.

Niemcy skierują na północny Atlantyk także fregatę Brandenburg – podała agencja dpa. Według niej to reakcja na aktywność wojskową Rosji w tym regionie.

Pistorius powiedział podczas wizyty w Singapurze, że rozmieszczenie fregaty Sachsen w północnej części Atlantyku omówił z brytyjskim ministrem obrony Johnem Healeyem.

Wielka Brytania wysłała okręt HMS Dragon na wschodnią część Morza Śródziemnego po ataku irańskiego drona na brytyjską bazę lotniczą Akrotiri na Cyprze. Po tym zdarzeniu Wielka Brytania, Francja i Grecja wzmocniły swoją obecność wojskową w regionie. Brytyjski niszczyciel dotarł już na miejsce.

Stała Grupa Morska NATO 1 (SNMG1) to wielonarodowy zespół okrętów NATO o wysokiej gotowości, operujący m.in. na północnym Atlantyku, Morzu Północnym i Bałtyku. Grupa ta odpowiada za utrzymywanie stałej obecności morskiej NATO, a także wspiera ochronę strategicznych szlaków żeglugowych i infrastruktury krytycznej.

