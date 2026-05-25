Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 25.05.2026
NEWSROOM XYZ
25.05.2026 07:22

Miszalski: pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było zaszczytem

Aleksander Miszalski, przed ogłoszeniem oficjalnych wyników referendum w Krakowie, podziękował mieszkańcom za udział w referendum i podkreślił, że ich decyzję przyjmuje z szacunkiem. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością – podkreślił samorządowiec z KO.

We wpisie w mediach społecznościowych, jeszcze przed ogłoszeniem wyników, Miszalski podziękował Krakowiankom i Krakowianom za udział w referendum - zarówno tym, którzy go wspierali, jak i tym, którzy byli wobec niego krytyczni.

„Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem” – oświadczył.

Referendum w Krakowie. Prezydent Miszalski odwołany, rada miasta zostaje

Chwilę później zostały ogłoszone oficjalne wyniki. Według informacji Miejskiej Komisji ds. Referendum frekwencja w niedzielnym głosowaniu wyniosła 29,99 proc. Oznacza to, że próg wymagany do odwołania prezydenta miasta został osiągnięty, ale był zbyt niski, aby odwołać miejską radę. Próg ważności dla odwołania Miszalskiego to 26,98 proc., a dla odwołania rady – 30,59 proc.

Zgodnie z protokołami wyników, wywieszonymi w poniedziałek rano przez Miejską Komisję ds. Referendum w budynku urzędu miasta, w głosowaniu uczestniczyło 176 228 Krakowian. Aby referendum w sprawie odwołania prezydenta było wiążące, do urn musiało pójść co najmniej 158 555 mieszkańców.

Za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało 171 581 osób, a przeciwko – 3 631.

Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku minimalnej liczby (179 792) głosów do uznania referendum za wiążące. Za odwołaniem rady głosowało 168 010, przeciwko 6 713. Procentowo frekwencja w tym głosowaniu wyniosła 29,97 proc. przy progu 30,59 proc. Większość w radzie ma Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica.

Źródło: PAP

KO ma problem przed wyborami. Obietnice mogą wrócić ze zdwojoną siłą
W 2024 roku Donald Tusk wsparł kandydaturę Aleksandra Miszalskiego
Aleksander Miszalski, samorządowiec KO, zostanie najprawdopodobniej odwołany z funkcji prezydenta Krakowa. Fot PAP/Łukasz Gągulski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Francuska układanka 2027: wyścig o Pałac Elizejski już trwa
Przed wyborami w 2027 roku Francja przypomina polityczny kocioł: Macron odchodzi, centrum szuka następcy, lewica jest podzielona, a skrajna prawica coraz realniej myśli o władzy. Pytanie brzmi: kto…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Firmy znów inwestują, leasing bije rekordy. „Powinien być oczkiem w głowie bankowców”
Rynek leasingu ma za sobą rekordowy marzec, a bankowe grupy coraz mocniej walczą o klientów. Szefowie firm leasingowych wskazują, które obszary rosną najszybciej, co napędza popyt i dlaczego leasing…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro zmienia zasady dla sprzedawców. Koniec z warunkiem najniższej ceny
Od 20 maja Allegro zmieniło zasady funkcjonowania programu Allegro Ceny dla sprzedających. Najważniejsza zmiana dotyczy kwestii cen. Sprzedający nie muszą już zapewniać najniższej ceny na platformie…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Raport OECD o polskim rynku e-commerce. Dominuje jedna platforma
Eksperci OECD ocenili polski, litewski i łotewski rynek e-commerce. Ich zdaniem, na każdym panuje jedna platforma handlowa. Jednak zdaniem Bartosza Ratajewskiego, eksperta e-commerce, to nie te…
23.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie rakieta za miliony, tylko stalowe kulki. Tak Polacy chcą zatrzymywać drony
Startup Invincible Machines stworzył system do autonomicznego strącania dronów. Zaleta? Koszt zniszczenia drona liczony w groszach. Firma zdobyła uznanie jurorów na konferencji Infoshare i zapowiada…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
mWIG40 na historycznym maksimum, Allegro rośnie ósmą sesję z rzędu. Notowania GPW z 22 maja 2026 r.
Piątkowa sesja przyniosła wzrosty wszystkich indeksów. W WIG20 najlepiej radziła sobie spółka Modivo, a najgorzej Budimex. Oto co działo się jeszcze na GPW.
22.05.2026