Mocne spadki kursu akcji SpaceX po publikacji wyników za kwartał

Przychody SpaceX w drugim kwartale 2026 r. wzrosły rok do roku o 92 proc., przebijając prognozy. W handlu pozasesyjnym akcje spółki mającej ambicję podboju kosmosu spadają o ponad 7 proc.

Na zdjęciu logo xAI i SpaceX. Fot. Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Spadki notowane są po wtorkowych wzroście o blisko 10 proc. Za jedną płaci się obecnie nieco powyżej 116 dolarów, czyli mniej niż w czerwcowym IPO, gdzie cena wyniosła 135 dolarów.

Od otwarcia w pierwszym dniu notowań 12 czerwca na poziomie 150 dolarów akcje SpaceX spadły o 24 proc., tracąc blisko 500 mld dolarów kapitalizacji rynkowej.

Wyniki za drugi kwartał to pierwsze wyniki finansowe, które SpaceX zobligowany jest upublicznić ze względu na bycie spółką notowaną publicznie.

Jak podała spółka, przychody SpaceX wzrosły w drugim kwartale o 92 proc., do 7,81 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi przez rynek 6,93 mld dolarów.

Strata na akcję wyniosła 9 centów. Wynik nie jest porównywalny ze średnią prognoz analityków, którzy szacowali stratę na poziomie 26 centów.

SpaceX stracił w 2025 r. 4,9 mld dolarów, zapisując w wynikach inwestycje w infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją. Firma połączyła się z xAI Elona Muska w lutym, deklarując wówczas, że jej wizją jest budowa centrów danych w kosmosie. Obecnie jednak nawet sektor startów, który liczy na duże kontrakty z NASA, przynosi straty.

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Większość przychodów SpaceX w 2026 r., a zarazem jedyne źródło zysku firmy, pochodziła z segmentu łączności, który obejmuje usługę internetu satelitarnego Starlink. Starlink jest sprzedawany bezpośrednio konsumentom, a także agencjom rządowym i wojskowym.

Segment Kosmos przyniósł w drugim kwartale przychody na poziomie 962 mln dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 835 mln dolarów, według StreetAccount.

Segment Łączność miał przychody na poziomie 4,29 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 3,83 mld dolarów.

Segment AI wygenerował 2,56 mld dolarów przychodów w porównaniu z oczekiwanymi 2,18 mld dolarów.

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Źródło: PAP, XYZ