Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 05.08.2026
NEWSROOM XYZ
05.08.2026 06:58

Mocne spadki kursu akcji SpaceX po publikacji wyników za kwartał

Przychody SpaceX w drugim kwartale 2026 r. wzrosły rok do roku o 92 proc., przebijając prognozy. W handlu pozasesyjnym akcje spółki mającej ambicję podboju kosmosu spadają o ponad 7 proc.

Logo xAI i SpaceX
Na zdjęciu logo xAI i SpaceX. Fot. Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Spadki notowane są po wtorkowych wzroście o blisko 10 proc. Za jedną płaci się obecnie nieco powyżej 116 dolarów, czyli mniej niż w czerwcowym IPO, gdzie cena wyniosła 135 dolarów.

Od otwarcia w pierwszym dniu notowań 12 czerwca na poziomie 150 dolarów akcje SpaceX spadły o 24 proc., tracąc blisko 500 mld dolarów kapitalizacji rynkowej.

Wyniki za drugi kwartał to pierwsze wyniki finansowe, które SpaceX zobligowany jest upublicznić ze względu na bycie spółką notowaną publicznie.

Jak podała spółka, przychody SpaceX wzrosły w drugim kwartale o 92 proc., do 7,81 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi przez rynek 6,93 mld dolarów.

Strata na akcję wyniosła 9 centów. Wynik nie jest porównywalny ze średnią prognoz analityków, którzy szacowali stratę na poziomie 26 centów.

SpaceX stracił w 2025 r. 4,9 mld dolarów, zapisując w wynikach inwestycje w infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją. Firma połączyła się z xAI Elona Muska w lutym, deklarując wówczas, że jej wizją jest budowa centrów danych w kosmosie. Obecnie jednak nawet sektor startów, który liczy na duże kontrakty z NASA, przynosi straty.

Czytaj także: Tuż po rekordowym IPO SpaceX zadłużył się na gigantyczną kwotę pieniędzy

Segment Kosmos przyniósł w drugim kwartale przychody na poziomie 962 mln dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 835 mln dolarów, według StreetAccount.

Segment Łączność miał przychody na poziomie 4,29 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 3,83 mld dolarów.

Segment AI wygenerował 2,56 mld dolarów przychodów w porównaniu z oczekiwanymi 2,18 mld dolarów.

Polecamy: Dzisiaj krach, jutro boom? Oto najbardziej szalony rynek akcji w 2026 r.

Źródło: PAP, XYZ

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Ochrona klimatu schodzi na dalszy plan. Europejczycy chcą taniej energii i bezpiecznych dostaw
Mieszkańcy Europy są otwarci na czystą energię, o ile dzięki niej prąd będzie tańszy, a ich kraje będą odporne na globalne zawirowania – wynika z badania Project Tempo. W samej Polsce, jak podaje…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Lipiec Morawieckiego. Były premier zdominował medialne nagłówki
Rozbicie na prawicy podbiło medialne doniesienia o polityce w lipcu. Mateusz Morawiecki królował w nagłówkach gazet i portali. Sprawdzamy, kto jeszcze zawładnął wakacyjnym czasem w mediach i sieci.
05.08.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jak często w Europie zmieniają się premierzy? Polska zaskakuje (ANALIZA)
Wielka Brytania powołała siódmego premiera w ciągu 10 lat, ponownie wywołując dyskusję o politycznej niestabilności w Europie. Analiza danych z ostatnich 26 lat pokazuje jednak bardziej złożony…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Finanse osobiste
Najem przestaje być planem B. Rynek wciąż nie daje jednak poczucia bezpieczeństwa
Polski rynek najmu dojrzewa szybciej niż regulujące go zasady. Rosną koszty, spada zaufanie, a dostępna oferta coraz częściej rozmija się z potrzebami najemców.
05.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Tak Couche-Tard podbił świat. 5 rzeczy, które warto wiedzieć o nowym właścicielu Żabki
Przejęcie Żabki to kolejna akwizycja Couche-Tard. Kanadyjska spółka specjalizuje się w dużych transakcjach. Dzięki nim zmieniła się z małej lokalnej sieci w globalnego potentata. Ma historię pełną…
04.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Warszawska giełda goni rekord za rekordem. Dzień na GPW 4 sierpnia 2026 r.
Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych minęła pod znakiem rekordów. Zarówno WIG, jak i WIG20 oraz mWIG40 ustanowiły nowe szczyty notowań. Z grona największych spółek najlepiej poradził…
04.08.2026