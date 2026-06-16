Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.06.2026
NEWSROOM XYZ
16.06.2026 17:05

MOL podpisał umowę z rządem Serbii. A negocjacje ws. przejęcia NIS trwają

MOL podpisał umowę z rządem Serbii – poinformowała spółka. Węgierski koncern zobowiązał się do zaopatrywania serbskiego rynku, jeśli przejmie NIS. „Jeśli”, bo negocjacje z rosyjskim Gazpromem wciąż trwają.

„W wyniku konstruktywnych negocjacji z rządem Serbii osiągnęliśmy porozumienie w sprawie zarządzania spółką. Po pomyślnym zakończeniu transakcji MOL, jako akcjonariusz większościowy, będzie mógł efektywnie zarządzać NIS w sposób profesjonalny. Możemy rozpocząć wspólną pracę z jasno określonymi odpowiedzialnościami i procesami decyzyjnymi. Możemy zakończyć ten długi okres niepewności” – mówi prezes i dyrektor Grupy MOL Zsolt Hernádi.

Zgodnie z umową rząd Serbii wykupi kolejne 5 proc. udziałów w NIS (ma juz prawie 30 proc.), a rafineria w Panczewie będzie działać przez co najmniej kolejną dekadę na poziomie sprzed 2025 r., gdy Waszyngton nałożył na spółkę sankcję, bo należy do Gazpromu.

Jak jednak zaznaczył prezes, podpisanie umowy nie oznacza przejęcia spółki. Negocjacje z Gazprom Neft – od którego MOL ma przejąć 56,15 proc. udziałów – wciąż trwają.

Wciąż konieczne jest też uzyskanie zgody Stanów Zjednoczonych – transakcję musi zatwierdzić Urząd Nadzoru nad Zagranicznymi Aktywami Departamentu Skarbu USA.

Pożegnanie z koncesjami Viktora Orbána. Polubownie lub bez znieczulenia
Stacja benzynowa MOL w Skawinie
MOL podpisał umowę z rządem Serbii – poinformowała spółka.
Fot. Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Banki hamują międzynarodowe ambicje Alabu. „Uzyskanie kredytu to, delikatnie mówiąc, droga krzyżowa”
Wicelider diagnostyki laboratoryjnej rośnie w dwucyfrowym tempie mimo dużych zmian w firmie. Integracja po rekordowym przejęciu się przedłuża, ale to ograniczony dostęp do finansowania jest…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Prawie 5 tys. km nowych linii kolejowych. CPK przedstawia plan infrastruktury na dekady (MAPA)
Do 2050 r. w Polsce ma powstać 4,7 tys. km nowych linii kolejowych – poinformował rząd. To ponad dwa razy więcej niż zakładano we wcześniejszych komunikatach. Inwestycje mają być częścią…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Wszystkie gospodarcze lekcje z RPA. Co poszło nie tak?
Jeszcze 75 lat temu RPA miała wyższy PKB na osobę niż Korea Południowa, Turcja, Grecja czy Meksyk. Dziś wszystkie te kraje są przed południowoafrykańskim krajem. Wyjaśniamy przyczyny stagnacji w RPA…
14.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kto rządzi w lodowej Polsce? Rynek ma wartość 5 mld zł, a gigant chce zdetronizować lidera
– W Polsce jesteśmy wśród liderów rynku. Mamy ambicję, żeby zostać numerem jeden. Myślę, że fakt, iż staliśmy się organizacją skoncentrowaną wyłącznie na kategorii lodów bardzo nam w tym pomoże –…
14.06.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ
Student stosunków międzynarodowych w świecie technologii. „Sukces to tylko jeden celny strzał w morzu porażek” (WYWIAD)
W Kampusie XYZ rusza „Kod kariery”. Przybliżamy w nim sylwetki studentów, którzy szukają własnej drogi zawodowej. W pierwszym odcinku Kamil Jałowiec podpowiada, jak połączyć akademicką teorię z…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Czeski miliarder Daniel Křetínský mocno naciska pedał gazu w AAA Auto
Nowy właściciel AAA Auto chce wykorzystać efekt skali, bazę danych i sztuczną inteligencję, aby podwoić sprzedaż używanych samochodów. Pytanie, czy na ewoluującym polskim rynku uda się zrealizować te…
15.06.2026