MOL prosi o uwolnienie rezerw ropy po wstrzymaniu dostaw z Rosji

Węgierski koncern paliwowy MOL zwrócił się do rządu o uwolnienie krajowych strategicznych rezerw ropy, aby utrzymać bezpieczeństwo dostaw w regionie. Wstrzymanie transportu rurociągiem Przyjaźń od końca stycznia zmusiło Węgry do poszukiwania alternatywnych źródeł surowca.

Węgierski koncern MOL poinformował w poniedziałek, że zwrócił się do ministerstwa energii o udostępnienie krajowych rezerw strategicznych ropy naftowej. Firma podkreśliła, że od 27 stycznia do Węgier nie docierają dostawy rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń, co stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego regionu.

Koncern wskazał, że może być konieczne uwolnienie około 250 tys. ton surowca, aby zapewnić ciągłość dostaw do węgierskich rafinerii i regionu. MOL zaznaczył, że w ramach przepisów Unii Europejskiej Węgry i Słowacja muszą posiadać rezerwy ropy i paliw wystarczające na około 90 dni.

Wcześniej w poniedziałek węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijarto ogłosił na portalu X, że Węgry i Słowacja zwróciły się do Chorwacji o pozwolenie na transport rosyjskiej ropy rurociągiem Adria. Minister podkreślił, że zwolnienie Węgier z unijnych sankcji pozwala na import ropy drogą morską w przypadku zakłóceń w dostawach rurociągowych.

Szijarto zaznaczył, że bezpieczeństwo energetyczne nie powinno być kwestią ideologiczną, i oczekuje, że Chorwacja nie będzie z powodów politycznych blokować dostaw ropy na Węgry i Słowację. Na te słowa odpowiedział chorwacki minister gospodarki Ante Szusznjar, zapewniając, że Chorwacja nie pozwoli, by dostawy paliw do Europy Środkowej były zagrożone i jest gotowa pomóc w rozwiązaniu zakłóceń.

MOL przekazał, że pierwsze dostawy ropy z Chorwacji dotrą do portu w Omiszalju dopiero na początku marca, a transport do rafinerii potrwa dodatkowo od 5 do 12 dni. Koncern pozostaje w stałym kontakcie z rządem Słowacji, aby koordynować bezpieczeństwo dostaw.

Zakłócenia w tranzycie ropy wynikają z rosyjskiego ataku z 27 stycznia, który spowodował wstrzymanie dostaw rurociągiem Przyjaźń przez Ukrainę. Ukraiński MSZ opublikował zdjęcie płonącej infrastruktury, potwierdzając skalę przerwania tranzytu.

Źródło: PAP