Molfar ze wsparciem szwedzkiego inwestora. Polsko-ukraiński startup tworzy system do wykrywania mikrodronów

Startup Molfar Defence Technologies z branży technologii podwójnego zastosowania (dual-use) pozyskał finansowanie na rozwój taktycznych systemów radarowych nowej generacji od szwedzkiego inwestora.

Front Ventures to spółka inwestycyjna ze Szwecji skoncentrowana na technologiach obronnych i dual-use. Inwestuje w firmy wzmacniające europejskie i sojusznicze zdolności obronne. Firma zadeklarowała inwestycję w wysokości 1,5 mln euro jako inwestor wiodący i pierwszy inwestor instytucjonalny. Polsko-ukraińska spółka zamknęła tym samym pierwszą transzę rundy finansowania o wartości 2 mln euro.

– Bardzo cieszymy się, że dołączamy do Molfar jako pierwszy inwestor i możemy przyczynić się do rozwoju nowego typu systemu radarowego skoncentrowanego na przeciwdziałaniu rosnącemu zagrożeniu ze strony dronów. Zwiększenie zdolności do wykrywania mniejszych dronów będzie bardzo ważnym uzupełnieniem nowego wielowarstwowego systemu obrony powietrznej, który powstał w ostatnich latach w Ukrainie i aktywnie rozwija się w Polsce i krajach NATO. Widzimy bardzo duży potencjał w zespole Molfar i jego kompetencjach radarowych oraz z niecierpliwością czekamy na możliwość wsparcia ich w uruchomieniu produkcji i przejściu do wdrożeń na większą skalę – wskazał z kolei Jonas Malmgren, CEO Front Ventures.

Systemy radarowe rozwijane przez Molfar służą do wykrywania mikrodronów i małych bezzałogowych statków powietrznych w złożonych warunkach operacyjnych. Pozyskane przez spółkę finansowanie zostanie przeznaczone na rozbudowę zespołu inżynieryjnego.

– Cieszymy się, że możemy powitać Front Ventures jako pierwszego inwestora i partnera Molfar Defence Technologies. Ich wsparcie jest ważnym kamieniem milowym w naszej ambicji zbudowania nowej warstwy radarowej dla nowoczesnej obrony powietrznej. Molfar powstał po to, aby zapewnić jednostkom obronnym wcześniejszą widoczność wobec mikrodronów i małych bezzałogowych statków powietrznych. Budujemy taktyczne systemy radarowe, które mogą być rozmieszczone blisko jednostek, które ich potrzebują, oraz skalowane w realnych środowiskach obronnych – skomentował Maks Dzherikhov, współzałożyciel i dyrektor ds. strategii w Molfar Defence Technologies.

Molfar otwiera biuro w Ukrainie. Chce tam testować swoją technologię

Molfar ma siedzibę w Warszawie, jest także w trakcie otwierania biura w Ukrainie. Celem jest wzmocnienie bliskości operacyjnej z głównym środowiskiem, w którym Molfar planuje wdrażać technologię. Testy terenowe są planowane w Ukrainie, w Polsce oraz w krajach NATO. Celem spółki jest przejście od prototypu do walidacji systemu w warunkach terenowych i dopuszczonych do użycia operacyjnego.

Jak wskazuje firma, technologia, którą rozwija, staje się niezbędna wraz z rozwojem autonomii dronów oraz pojawieniem się roju dronów jako jednego z kluczowych elementów współczesnej wojny. Spółka posiada obecnie kilka zgłoszeń patentowych obejmujących jej kluczowe technologie.

U podstaw rozwiązań rozwijanych przez startup znajduje się „autorska wielowymiarowa strukturalna reprezentacja celu połączona z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania sygnałów" – podaje Molfar. System spółki analizuje fizyczną sygnaturę celów powietrznych. To ma umożliwić niezawodne wykrywanie i odróżnianie dronów od innych obiektów znajdujących się w strefie detekcji. Wbudowane filtry mają zapewnić stabilne działanie w trudnych warunkach pogodowych oraz w złożonych środowiskach elektromagnetycznych. Technologia obejmuje także rozwiązania zaprojektowane specjalnie w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wykrycia i lokalizacji radaru przez przeciwnika.

Jak podaje Molfar, spółka działa w ścisłej współpracy z Siłami Zbrojnymi Ukrainy oraz jednym z głównych polskich dostawców sprzętu obronnego i dual-use. To daje zespołowi bezpośredni dostęp do informacji zwrotnej z realnego środowiska operacyjnego oraz przyspieszoną ścieżkę do testowania, walidacji i wdrożenia w warunkach rzeczywistych – podaje firma.