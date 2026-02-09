Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
09.02.2026 15:00

MON chce utworzyć rezerwy wojskowe wysokiej gotowości

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zmiany w działaniu rezerw wojskowych. Powstać ma tzw. rezerwa wysokiej gotowości, która razem z armią zawodową i WOT ma utworzyć wojsko liczące 500 tys. żołnierzy,  z czego 300 tys. to stanowiliby żołnierze wojsk operacyjnych i WOT, a 200 tys. – różnego typu rezerwy.

Kosiniak-Kamysz przedstawił na konferencji prasowej poświęconej tegorocznej edycji szkoleń cywilów „wGotowości” koncepcję zmian rezerw wojskowych. Chodzi o utworzenie rezerwy wysokiej gotowości, czyli przeszkolonych rezerwistów regularnie biorących udział w ćwiczeniach.

Taka służba byłaby dobrowolna i zapewnić różnego rodzaju benefity, jak wynagrodzenie za ćwiczenia czy dostęp do różnego rodzaju kursów czy szkoleń. Rezerwiści mają mieć także dużą dozę swobody w wyborze terminów ćwiczeń oraz jednostki, w której będą służyć.

Jak podkreślił wicepremier, służba w rezerwie ma być atrakcyjna i „nie niszczyć wyobrażenia o wojsku”. Zaangażować mogą się – zaznaczył – na równych prawach zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Do pomysłu odniósł się również obecny na konferencji Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła. Jak wskazał, jednostki wojskowe zostały podzielone na tzw. tiery, czyli stopnie gotowości.

Przeczytaj również: „Polski Pentagon” – potrzebna inwestycja czy kosztowna gigantomania?

Jednostki pierwszego tieru to - jak mówił gen. Kukuła - najlepsze jednostki Wojska Polskiego, które muszą być gotowe w ciągu 5-7 dni od mobilizacji. W tych jednostkach służyć będą – poza żołnierzami zawodowymi – przede wszystkim rezerwiści wysokiej gotowości, którzy m.in. będą raz w roku sprawdzani pod względem gotowości do szybkiego stawienia się w jednostce na wezwanie.

Jednostki drugiego i trzeciego tieru to te, które w razie kryzysu będą miały więcej czasu na przygotowanie do walki. Z nimi związani będą w dużej mierze rezerwiści tzw. stałej gotowości.

Gen. Kukuła podkreślił też, że szkolenia będą profilowane pod żołnierzy rezerwistów; każdy rezerwista będzie miał obowiązek odbyć min. 8 dni szkolenia w roku, będzie podlegał też tzw. „mobilization day check”, czyli sprawdzeniu, czy w razie wezwania rzeczywiście w szybkim tempie stawi się z wymaganym wyposażeniem w jednostce.

Źródło: PAP/XYZ

Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz podczas przyjęcia pierwszych śmigłowców Apache dla Wojska Polskiego
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zmiany w działaniu rezerw wojskowych. Powstać ma tzw. rezerwa wysokiej gotowości. Fot. PAP/Mikołaj Kuras
