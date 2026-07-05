MON odtajni listę przekazanej Ukrainie broni. To reakcja na wpis Krzysztofa Bosaka o pociskach do wyrzutni Patriot

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie listy wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022–2026. To reakcja na wpis wicemarszałka Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Kijowowi pociski PAC-3 do wyrzutni Patriot, co osłabiło polską obronę.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie listy przekazanego Ukrainie sprzętu. Fot. PAP/Leszek Szymański

„Po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem, zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022–2026" – napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na X. „Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd PiS z ministrem Mariuszem Błaszczakiem na czele" – dodał szef MON. Jego zdaniem o każdym przekazaniu sprzętu był też informowany prezydent.

Po konsultacji z premierem @donaldtusk zachowując odpowiedzialność wobec opinii publicznej, w zgodzie z przepisami prawa, zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026. Proces donacji sprzętu rozpoczął rząd @pisorgpl z ministrem @mblaszczak na czele.… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 5, 2026

Jednocześnie Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że polecił SKW „zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych".

„Działamy w warunkach wojny przy naszej granicy, każdorazowe działanie przeciw polskiej racji stanu naraża na szwank bezpieczeństwo Polek i Polaków. Panie Mariuszu Błaszczaku, już raz pan to zrobił. Za to będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na immunitety" – napisał.

Reakcja na wpisy polityków Konfederacji i PiS

To reakcja na wpis m.in. wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. „Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, o którym od lat słyszycie w mediach, a który do dziś nie jest ukończony. To jedyne pociski, którymi dysponowała/dysponuje Polska, zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander, zagrażające Polsce i rozmieszczone w obwodzie królewieckim" – napisał on w sobotę w serwisie X.

Wychodzi, że w marcu, w tajemnicy przed Sejmem, rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej, o którym od lat słyszycie w… https://t.co/0c0QgKNJwI — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) July 4, 2026

Z kolei Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, stwierdził, że „jeżeli potwierdzą się doniesienia, że Polska przekazała Ukrainie pociski PAC-3 do systemów Patriot, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych i szczegółowych wyjaśnień". „To pociski stanowiące kluczowy element obrony polskiego nieba przed rakietami balistycznymi i innymi zaawansowanymi zagrożeniami. (...) Milczenie rządu w tak poważnej sprawie jest niezrozumiałe" – zauważył.

Od 24 godzin ani kierownictwo @MON_GOV_PL, ani nikt z rządu nie odniósł się do informacji, która jest dziś jednym z najgłośniejszych tematów w internecie. Jeżeli potwierdzą się doniesienia, że Polska przekazała Ukrainie pociski PAC-3 do systemów Patriot, będziemy mieli do… — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) July 5, 2026

Sprawę skomentował też na antenie Polsat News szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. „Niestety to jest bardzo prawdopodobne, że rząd wiosną przekazywał Ukrainie rakiety do systemów Patriot" – powiedział.