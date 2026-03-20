Moody’s utrzymuje rating Polski na poziomie A2. Perspektywa pozostaje negatywna

Ocena wiarygodności kredytowej Polski bez zmian. Agencja wskazuje na rosnące ryzyka fiskalne oraz napięcia polityczne

Agencja Moody’s przeprowadziła okresowy przegląd ratingu Polski. Nie zdecydowała się jednak na jego zmianę. Oznacza to, że ocena kredytowa kraju nadal wynosi A2. Jednocześnie utrzymana została negatywna perspektywa.

Pogorszenie finansów publicznych pod presją

Negatywna perspektywa wynika przede wszystkim z pogorszenia prognoz dla finansów publicznych. Według Moody’s kluczowe znaczenie ma brak wyraźnej konsolidacji fiskalnej. Jeśli rząd nie podejmie bardziej zdecydowanych działań, kondycja finansów państwa może się osłabić. W efekcie spadnie także skuteczność prowadzonej polityki gospodarczej.

Agencja zwraca uwagę na dwa główne czynniki ryzyka. Po pierwsze, utrzymujący się impas między rządem a prezydentem. Po drugie, możliwy wzrost wydatków publicznych przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r. oraz po ich zakończeniu.

Małe szanse na podwyżkę ratingu

Utrzymanie negatywnej perspektywy oznacza, że w krótkim terminie podwyższenie ratingu jest mało realne. Moody’s sygnalizuje, że obecne warunki nie sprzyjają poprawie oceny kredytowej.

Jednocześnie agencja wskazuje, co mogłoby zmienić jej stanowisko. Kluczowe byłoby wyznaczenie wiarygodnej ścieżki konsolidacji fiskalnej. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie tempa wzrostu długu publicznego oraz poprawę wskaźników jego obsługi. Takie działania mogłyby doprowadzić do zmiany perspektywy na stabilną.

Polska na tle innych agencji ratingowych

We wrześniu 2025 roku zarówno Moody’s, jak i Fitch obniżyły perspektywę ratingu Polski ze stabilnej do negatywnej. Powodem była pogarszająca się sytuacja fiskalna kraju.

Obecnie Moody’s ocenia wiarygodność kredytową Polski najwyżej spośród trzech głównych agencji ratingowych. Rating na poziomie A2 pozostaje o jeden stopień wyższy niż oceny Fitch i S&P, które wynoszą A-. Perspektywa w przypadku S&P jest stabilna, natomiast Fitch utrzymuje ją na poziomie negatywnym.

Źródło: PAP